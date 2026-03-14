تموين المنوفية: اسطوانات البوتاجاز متوافرة بكفر السنابسة ولا صحة للشائعات

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أنه يتم توجيه سيارات البوتاجاز (الدليفرى) لقرية كفر السنابسة بمركز منوف بشكل دوري.

ونفت مديرية التموين ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم توافر أسطوانات البوتاجاز بقرية كفر السنابسة – مركز منوف.

وأوضح التموين، أنه يتم توفير الأسطواناتهذه المنطقه بشكل منتظم لسد حاجه المواطنين وتم توزيع حصه من أسطوانات البوتاجاز فى هذه المنطقه يوم الجمعه ١٣/٣/٢٠٢٦.

كما تم توزيع هذه الحصص تحت إشراف كامل للتموين كما نوضح انه لا يتم بيع حصص الغاز الوارده للمستودعات إلا فى وجود المختص من التموين للإشراف على حصه الغاز الوارده وتوزيعها على المواطنين.

وأكدت المديرية، ان ما تم تداوله غير صحيح ولم تتلقَ المديرية أي شكاوى رسمية من المواطنين في هذه المنطقه وجارى توزيع حصه أخرى من أسطوانات البوتاجاز يوم السبت الموافق ١٤/٣/٢٠٢٦ فى ضوء خطه التوزيع لدائره المحافظه لسد حاجه المواطنين وتجنباً لحدوث اى ازمه وفى وحال ورود اى شكاوى يتم التصدى لها على وجه السرعه ، واتخاذ كافه الإجراءات اللازمه بشأنها.