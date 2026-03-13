لمواجهة سوء الأحوال الجوية| محافظ المنوفية يوجه برفع درجة الاستعداد للقصوى

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، برفع درجة الاستعداد إلى القصوى بكل الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية بالمحافظة، واتخاذ التدابير اللازمة؛ تزامنا مع الأحوال الجوية المتوقعة واحتمالية سقوط أمطار علي أنحاء المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية ضرورة تفعيل خطط الطوارئ والتحرك الاستباقي والتعامل السريع مع أي أحداث محتملة، مشدداً على مراجعة جاهزية معدات التدخل السريع، والتنسيق الفوري مع شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء للتعامل مع أي أعطال طارئة.

كما وجه بتكثيف المتابعة الميدانية لمواقع أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية، والتأكد من تأمينها؛ تحسباً لشدة الرياح، إلى جانب المتابعة الدقيقة لحالة الطرق؛ لضمان السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

وناشد محافظ المنوفية المواطنين بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات الإعلانية مؤكدا أهمية التواصل الدائم مع غرف العمليات بالديوان العام للمحافظة لمتابعة المستجدات،والإبلاغ الفوري عن أي حالات طارئة للتعامل معها بشكل سريع وفعال.