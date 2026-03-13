حبس طالب ثانوي صفع معلمته بالقلم داخل الفصل في المنوفية

تستمر جهات التحقيق في مدينة سرس الليان في محافظة المنوفية، في التحقيق مع طالب بالصف الثاني الثانوي بعد قيامه بالتعدي بالضرب علي المعلمة اثناء تأدية عملها داخل المدرسة.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة سرس الليان بقيام طالب بالتعدي علي معلمته داخل الفصل اثناء سير اليوم الدراسي.

بالانتقال تبين قيام الطالب يدعى “ ا.م.م.ا” 18 سنة بالصف الثانى الثانوى المطور بسرس الليان بلطم معلمته “ س. ح ” 59 سنة على وجهها لتعنيفه اثناء سير اليوم الدراسي.

وتم استدعاء الشرطة وتم ضبط الطالب وتم تحرير محضر له وبالعرض على النيابة قررت حبس الطالب أربعة أيام على ذمة التحقيقات.