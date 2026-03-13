قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حبس طالب ثانوي صفع معلمته بالقلم داخل الفصل في المنوفية

ضبط طالب تعدي علي معلمته في المنوفية
ضبط طالب تعدي علي معلمته في المنوفية
مروة فاضل

تستمر جهات التحقيق في مدينة سرس الليان في محافظة المنوفية، في التحقيق مع طالب بالصف الثاني الثانوي بعد قيامه بالتعدي بالضرب علي المعلمة اثناء تأدية عملها داخل المدرسة. 

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة سرس الليان بقيام طالب بالتعدي علي معلمته داخل الفصل اثناء سير اليوم الدراسي. 

بالانتقال تبين قيام الطالب يدعى “ ا.م.م.ا” 18 سنة بالصف الثانى الثانوى المطور بسرس الليان بلطم معلمته “ س. ح ” 59 سنة على وجهها لتعنيفه اثناء سير اليوم الدراسي. 

وتم استدعاء الشرطة وتم ضبط الطالب وتم تحرير محضر له وبالعرض على النيابة قررت حبس الطالب أربعة أيام على ذمة التحقيقات. 

محافظة المنوفية المنوفية أخبار محافظة المنوفية طالب ثانوي سرس الليان

