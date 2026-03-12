محافظ المنوفية يتابع مؤشرات الأداء بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»

أكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر فبراير في توفير 10 فرص عمل من خلال تمويل 6 مشروعات متنوعة بنطاق المحافظة، بإجمالي تمويل بلغ 4 ملايين و790 ألف جنيه.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تقديم التسهيلات اللازمة لتعظيم الاستفادة من مبادرة "مشروعك" وتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نسمة سيف مدير برنامج "مشروعك" أنه يتم تنفيذ متابعة دورية ومرور ميداني للمشروعات الممولة لتقديم الدعم اللازم للمستفيدين، في إطار جهود المحافظة لدفع عجلة التنمية وتحسين بيئة العمل والاستثمار.

ووجه محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التوعوية خاصة بالقرى، وتقديم دراسات جدوى للمشروعات، وتسهيل إجراءات الحصول على القروض، مع توفير التدريب الفني والإداري للشباب، لتعزيز ثقافة العمل الحر ودعم جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030.