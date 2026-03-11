محافظ المنوفية: استلام 4آلاف شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأولى بالرعاية.. صور

شهد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية استلام 4 ألاف شنطة مواد غذائية لتوزيعها على المستحقين، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع محافظة المنوفية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف العبء عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ، بحضور الدكتور معوض حماد وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية .

وقد تفقد محافظ المنوفية سيارات المواد الغذائية أمام مقر ديوان عام المحافظة ، مشيراً إلى ضرورة تكثيف جهود الحماية الاجتماعية وتوفير أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وأشاد المحافظ بدور وزارة الاوقاف في دعم ورعاية الأهالي البسطاء واستمرارها في تقديم أوجه الرعاية لغير القادرين في جميع المحافظات وتحسين المستوى المعيشي وتوفير حياة كريمة لهم .

وأوضح مدير مديرية الاوقاف أن هناك خطة لمتابعة إجراءات الاستلام والتوزيع بما يعكس روح الانضباط والتنظيم وضمان الوصول للأسر الغير قادرين في أقاصي القرى والنجوع بنطاق المحافظة لتحسين جودة حياتهم المعيشية بما يحقق الأثر المرجو في تحسين جودة الحياة للأسر المستفيدة.