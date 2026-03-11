قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
5 تجار مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز تحت إدارة قواتنا البحرية ولا يحق للأمريكيين العبور منه
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالإسكندرية
ركنت قدام المحل.. القبض على المتهم بإتلاف سيارة صحفية بالهرم
الكرملين يعلن تواصل الحوار بين روسيا والقيادة الإيرانية الجديدة
قطر تدعو للوقف الفوري للأعمال التصعيدية وتكثيف الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الإيرانية
بالتزامن مع غارات الاحتلال.. تعزيزات عسكرية إسرائيلية على حدود لبنان
محافظات

نائب محافظ الإسكندرية تتابع تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات

نائب محافظ الإسكندرية تتابع تطبيق التعريفة الجديدة
نائب محافظ الإسكندرية تتابع تطبيق التعريفة الجديدة
أحمد بسيوني

تابعت الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إجراءات تطبيق التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة ووسائل النقل الجماعي، وذلك بحضور اللواء أحمد حبيب سكرتير عام المحافظة، في إطار حرص المحافظة على متابعة تنفيذ القرارات وضمان الالتزام بها على أرض الواقع.

وخلال المتابعة، تم عرض التعريفة الجديدة لركوب المواصلات على الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب استعراض الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتطبيقها بجميع المواقف وخطوط السير.

وأكد اللواء أحمد حبيب أنه تم وضع البنرات الخاصة بالتعريفة الجديدة داخل المواقف، إلى جانب لصق الاستيكرات على سيارات الميكروباص، بهدف تعريف المواطنين والسائقين بالأجرة المقررة وضمان الالتزام بها ومنع أي تجاوزات.

وأشار إلى أن المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية شدد على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمواقف ومحطات الركاب، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وانتظام حركة النقل.

وأوضح أنه تم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد التعريفة الخاصة بخطوط السير المشتركة، بما يضمن عدم وجود أي اختلاف في قيمة الأجرة بين المحافظات.

وأضاف سكرتير عام المحافظة أن الأجهزة التنفيذية تتابع بشكل مستمر محطات الوقود ومواقف الركاب، لافتًا إلى أن محافظة الإسكندرية تضم 8 مواقف رسمية للركاب، و154 محطة تموين سيارات، بالإضافة إلى 74 مستودعًا لأسطوانات البوتاجاز.

من جانبها، شددت نائب المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لأسعار أسطوانات البوتاجاز، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، مع تكثيف حملات التفتيش على المستودعات والموزعين، لضمان استقرار الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

الإسكندرية أميرة يسن نائب محافظ الإسكندرية ركوب سيارات الأجرة ووسائل النقل الجماعي

