نائب محافظ الإسكندرية تتابع تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات

تابعت الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إجراءات تطبيق التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة ووسائل النقل الجماعي، وذلك بحضور اللواء أحمد حبيب سكرتير عام المحافظة، في إطار حرص المحافظة على متابعة تنفيذ القرارات وضمان الالتزام بها على أرض الواقع.

وخلال المتابعة، تم عرض التعريفة الجديدة لركوب المواصلات على الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب استعراض الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتطبيقها بجميع المواقف وخطوط السير.

وأكد اللواء أحمد حبيب أنه تم وضع البنرات الخاصة بالتعريفة الجديدة داخل المواقف، إلى جانب لصق الاستيكرات على سيارات الميكروباص، بهدف تعريف المواطنين والسائقين بالأجرة المقررة وضمان الالتزام بها ومنع أي تجاوزات.

وأشار إلى أن المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية شدد على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمواقف ومحطات الركاب، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وانتظام حركة النقل.

وأوضح أنه تم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد التعريفة الخاصة بخطوط السير المشتركة، بما يضمن عدم وجود أي اختلاف في قيمة الأجرة بين المحافظات.

وأضاف سكرتير عام المحافظة أن الأجهزة التنفيذية تتابع بشكل مستمر محطات الوقود ومواقف الركاب، لافتًا إلى أن محافظة الإسكندرية تضم 8 مواقف رسمية للركاب، و154 محطة تموين سيارات، بالإضافة إلى 74 مستودعًا لأسطوانات البوتاجاز.

من جانبها، شددت نائب المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لأسعار أسطوانات البوتاجاز، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، مع تكثيف حملات التفتيش على المستودعات والموزعين، لضمان استقرار الأسعار وعدم استغلال المواطنين.