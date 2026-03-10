دعوة معتمر .. القبض على طرفي مشاجرة في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة أحد المعتمرين بقيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على أولاده بالضرب في المنوفية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لمركز شرطة الشهداء من (نجل الظاهر بالمقطع) بتضرره من (4 أشخاص "أقارب زوجة شقيقه" – مقيمين بدائرة المركز) لقيام أحدهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات بالوجه مستخدماً عصا خشبية لخلافات عائلية.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين الشاكى والمشكو فى حقهم تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالسب والضرب، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.