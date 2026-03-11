الأمن يداهم مصنعا لإنتاج الأسمدة المغشوشة بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر بالمنوفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة قيام أحد الأشخاص بإدارة (مصنع"بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية) لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط "المدير المسئول ، رئيس العمال" ، وعثر بداخله (4500 طن منتج نهائى ومواد خام مستخدمة فى تصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة "مجهولة المصدر" – خط إنتاج كامل).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





