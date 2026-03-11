دينا أبو الخير: على المسلم أن يسأل الله زيادة العلم ويتعلم فقه الصلاة والصيام

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسأل الله أن يزيده من العلم، موضحة أن على كل شخص أن يتعلم فقه الصلاة وفقه الصيام، فهناك علوم كثيرة يجب علينا تعلمها.

وقالت دينا أبو الخير خلال حديثها في برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد، إن الله سمّى نفسه العليم، وأنه يعلم الأمور الظاهرة والغيبية وما بين الصدور.

ولفتت إلى أن الله يعلم كل شيء لأنه العليم بكل شيء، وهو العليم العظيم، وأن على العبد أن يسأل الله أن يعلمه ويزيده من العلم، مؤكدة أن كل شخص في حاجة إلى الدعاء العظيم الوارد في القرآن الكريم.

وأشارت إلى أن العلم منه علم الدين وعلم الدنيا، وكلاهما له نفع للمسلمين، داعيةً الله أن يتقبل منا ومنكم كل عمل صالح.