دينا أبو الخير: السيدة رفيدة أول طبيبة في الإسلام أسست نظام المستشفيات الميدانية

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن السيدة رفيدة تُعد أول طبيبة في الإسلام وأحد أبرز النماذج النسائية التي تركت بصمة واضحة في التاريخ الإسلامي، مشيرة إلى أن إنجازاتها في مجال الطب والرعاية الصحية سبقت عصرها وأسست لفكرة العمل الطبي المنظم.

وقالت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن السيدة رفيدة لم تكن مجرد ممرضة، بل كانت طبيبة جراحة وصاحبة دور رائد في تقديم الرعاية الطبية، لافتة إلى أنها أسست نموذجًا للمستشفيات في التاريخ الإسلامي، كما ساهمت في إنشاء ما يشبه المستشفيات الميدانية لعلاج المصابين.

وأضافت أنها عُرفت باسمها وإنجازاتها، وهو أمر لافت في التاريخ الإسلامي، حيث لم تُنسب إلى زوج أو أب كما جرت العادة في كثير من السير التاريخية، بل عُرفت بما قدمته من خدمات وإنجازات إنسانية وطبية.

وأوضحت أن والد السيدة رفيدة كان يعمل في مجال الطب، وهو ما ساعدها على تعلم هذا المجال مبكرًا، قبل أن تطوره وتقدمه في صورة خدمة مجتمعية واسعة، كما قامت بتعليم عدد من الصحابيات مهارات التمريض والرعاية الصحية.