سلس البول أثناء الصلاة.. دينا أبو الخير توضح حكم الشرع

كشفت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، عن أحكام الصلاة والصوم لمن يعانون من مشاكل المعدة وسلس البول أو الريح، مؤكدة أن هناك تسهيلات شرعية لأصحاب هذه الأعذار.

وقالت خلال برنامج "وللنساء نصيب"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الشريعة تراعي ظروف المرضى أو كبار السن، مشددة على أن الاعتماد يجب أن يكون على اليقين وليس الشك، وأن الشك لا يبطل الصلاة ولا الصوم.

وأضافت أن مشكلة سلس البول أو الريح لدى أصحاب الأعذار تتطلب الاستنجاء أولاً ثم الوضوء مباشرة قبل الصلاة، وأكدت أنه حتى إذا حدث خروج البول أو الريح أثناء الصلاة فلا يُلتفت إليه، فالأمر جائز ويُحسب ضمن الصلاة.

وأوضحت أبو الخير أن ترتيب الصلاة سواء الفرض أولاً ثم السنة أو العكس جائز، ويمكن اختتام الصلاة بالختام والتسبيح وذكر الصلاة، مؤكدة أن كل هذا يُعتبر صحيحاً دون أي خطأ.

وتطرقت إلى قيام الليل في رمضان، مشيرة إلى أن أصحاب الأعذار يمكنهم أداء الصلاة دون فواصل، وأن خروج شيء غير مقصود من الفم أو المعدة أثناء الصيام لا يبطل الصوم طالما لم يتم التعمد، فالأمر كله يسير وفق أحكام الشرع التي تراعي الأعذار الصحية والحرص على عبادة صحيحة دون وسواس أو قلق.

وأكدت دينا أبو الخير أن الالتزام بالوضوء الصحيح وعدم الانشغال بالشكوك أثناء الصلاة يضمن أداء العبادات بشكل سليم، داعية جميع المتابعين إلى الاعتماد على اليقين والتعامل مع الشك باعتباره جزءاً من العلاج الروحي والنفسي للوسواس، مشددة على أن المرض النفسي أو العضوي لا يمنع من أداء الصلاة والصوم بشكل صحيح.