من هم الصائمين الذين لا يُقبل صيامهم؟.. دينا أبو الخير توضح

كشفت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير شروط قبول الصيام والأفعال التي تؤثر على أجر الصائم، مؤكدة الفرق بين مبطلات الصوم والمعاصي التي تقلل الثواب دون أن تبطل الصيام.

وقالت دينا أبو الخير، خلال حلقة برنامج وللنساء نصيب المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك فئات لا يُقبل منهم الصيام مطلقًا، مثل من أكل أو شرب عمدًا أثناء الصوم، وأصحاب الحيض والنفاس، ومن تعمد القيء، إذ تُعد هذه الحالات من مبطلات الصوم.

وأضافت دينا أبو الخير أن المعاصي والذنوب مثل الكذب أو الغيبة أو الإساءات اليومية، أو التخلي عن الصلاة أثناء الصيام، لا تبطل الصيام شرعيًا، لأن الصائم يمنع نفسه عن المفطرات، لكنها تؤثر على الأجر والثواب، بحيث يُنقص أجر الصائم بقدر ما صدر منه من أخطاء وسلوكيات خاطئة خلال النهار.

وأوضحت دينا أبو الخير أن بعض التصرفات مثل العصبية أو الشتائم أو إساءة معاملة الآخرين أو الانشغال عن العبادة لا تبطل الصوم، لكنها تقلل من ثواب الصائم، مشددة على أهمية الاجتهاد في السيطرة على الأخلاق والسلوكيات أثناء شهر رمضان لزيادة الأجر والثواب.