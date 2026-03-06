سريلانكا تستلم سفينة إيرانية وتنقل 204 من بحارتها

صرح الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي بأنهم قرروا السيطرة على سفينة "آيريس بوشهر" بعد مشاورات مع مسؤولين إيرانيين وقائد السفينة، إثر تعطل أحد محركاتها.

وقال ديساناياكي في منشور على موقع "إكس" يوم الجمعة: "لا ينبغي أن يموت أي مدني في الحروب. نهجنا هو أن كل حياة ثمينة كحياتنا".

وقال المتحدث باسم البحرية السريلانكية، القائد بوديكا سامباث، إنه تم نقل 204 بحارة إلى قاعدة ويليسارا البحرية، بينما بقي نحو 15 آخرين على متن السفينة مع أفراد البحرية السريلانكية.

وأضاف أن اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط يضع سريلانكا ذات الموقع الاستراتيجي في موقف دقيق حيث تحاول الموازنة بين الالتزامات الإنسانية والقانون البحري الدولي وسياستها طويلة الأمد المتمثلة في عدم الانحياز.