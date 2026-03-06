تشكيل وادي دجلة لمواجهة الجونة بالدوري

أعلن محمد الشيخ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، تشكيل الفريق الذي يحل ضيفًا على نظيره الجونة، اليوم الجمعة، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الـ21 ببطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ملعب ستاد خالد بشارة.

وجاء تشكيل دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: شادي ماهر، سيف تقي، عمر عدلي، أحمد رضا

خط الوسط: محمد عبدالعاطي، دانيال ميسكيتش، ميس كاندروب

خط الهجوم: بولي، عبدالرحيم، محمود دياسطي

يحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، بينما يحتل وادي دجلة المركز السابع برصيد 28 نقطة.

يرغب الجونة في تحقيق الفوز للخروج من اللقاء وفي جعبته الثلاث نقاط للتقدم في جدول الترتيب.

على الجانب الآخر يأمل وادي دجلة في استعادة نغمة الانتصارات، خاصة بعدما تعادل أمام سيراميكا في الجولة الماضية.

يدير اللقاء تحكيميًا، طارق مجدي حكمًا للساحة، ويعاونه محمد أبو رحاب، محمد مجدي الشيخ، جلال أحمد حكمًا رابعًا، محمد أحمد الشناوي حكمًا للفيديو، ويعاونه عبدالحكيم ناصر.