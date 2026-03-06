مسلسل رأس الأفعى الحلقة 17.. يحيى موسى يخشى رد فعل المجتمع الدولى ومحمود عزت يبارك الاستعانة بالجماعات الجهادية

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 17 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث كشف يحيى موسى “عمرو رمزي” عن دعم التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية وكان يخشى من رد فعل المجتمع الدولى على سلسلة الاغتيالات والعمليات الإرهابية التى قامت بها الجماعة فى فترة ما بعد سقوط حكم الإخوان.

أما الإرهابي محمود عزت “شريف منير” اكد على ضرورة الاستمرار فيما تحققه الجماعة من عمليات إرهابية هدفها التخريب وإحراج الدولة امام العالم، وكشف أيضا عن استعانة الجماعة الى بعض الجماعات الجهادية بالخارج من أجل تعويض العناصر الإرهابية التى تم القبض عليها من قبل قوات الأمن الوطني.

وظهر خلال الحلقة عناصر من الجماعة يقومون بتفجير عبوة ناسفة امام مسجد مما أثار حالة من الزعر والرعب فى قلوب المصلين.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.