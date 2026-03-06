كريم فهمي : من أحلامي الكتابة لكريم عبد العزيز وأحمد عز ومنة شلبي

كشف الفنان كريم فهمي، عن رؤيته للعمل بين الكتابة والتمثيل، موضحًا أنه يحب كلا المجالين، لكنه يرى أن الكتابة تمنحه مساحة أكبر للتعبير الشخصي، قائلًا: "أنا بحب الكتابة جدًا، ولما يبقى عندي وقت بكتب لنفسي، وبعدين أقدر أكتب لغيري".

كريم فهمي

وأضاف كريم فهمى، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، : "في بعض الأحيان بتواجهنا أزمة في الورق أو الاسكريبت، لأن المنظومة بتبدأ متأخرة أحيانًا، خصوصًا في رمضان، والمؤلف ما بياخدش وقت كافي، وبأفكر دائمًا إني أدي الورق اللي بحبه للناس لو ينفعهم وينفعني".

وأكد كريم فهمى أنه طبيعي كممثل يحب نفسه ويهتم بعمله أكثر، إلا أنه يتمنى ايضًا أن يكتب لأجيال وفنانين أكبر منه، مثل كريم عبد العزيز، أحمد عز، حلمي، السقا، ومنى زكي، ومنة شلبي، مضيفًا: "أتمنى أشتغل معاهم وأتشرف إن اسمهم يكون مكتوب في سيناريو في العمل بتاعي".

وأوضح كريم فهمي أن هدفه الأساسي هو الجمع بين حبه للتمثيل والكتابة، مع الحرص على تقديم أعمال قيمة، بعيدًا عن المنافسة السطحية أو الأخطاء الناتجة عن ضغوط الإنتاج.