قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريم فهمي : لم أتعرض للتحرش أبداً أثناء عملي مع طبيب أسنان
بيزيرا وشيكو بانزا يقودان الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري
أفشة ومابولولو يقودان الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالدوري
السما مليانة صواريخ .. موقف مفاجئ لـ أنغام في حفلها الجديد
سريلانكا تستلم سفينة إيرانية وتنقل 204 من بحارتها
استمرار الغضب الملحمي .. البيت الأبيض: نحتاج 6 أسابيع لتحقيق أهداف الحرب ضد إيران
لقطات من وصول حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي إلى برشلونة.. شاهد
التوفيق للطاعة.. خالد الجندي يوضح دليل محبة الله للعبد
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري
إعادة على منصب نقيب المهندسين بين ضاحي وعبد الغني.. والكفراوي يحسم القاهرة
تصعيد عسكري في شرق المتوسط .. مروحيات بريطانية مضادة للطائرات المسيرة تصل قبرص
رسميًا.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 وأول أيامه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عباس يقترب من الحقيقة.. 4 أحداث تقلب اللعبة في مسلسل إفراج

مسلسل إفراج
مسلسل إفراج
سعيد فراج

دخلت أحداث مسلسل "إفراج" منطقة شديدة الخطورة في الحلقة السابعة عشرة؛ حيث بدأت خيوط المؤامرة تتشابك حول عنق "عباس" (عمرو سعد)، الذي وجد نفسه محاصراً بين أسرار الماضي الغامضة، وتهديدات الحاضر التي طالت أقرب الناس إليه.

مسلسل إفراج

مواجهة كارميلا

بدأت الحلقة بمشهد تسلل يحبس الأنفاس، حيث اقتحم عباس غرفة كارميلا ليس بحثاً عن سبب ما يعتقده بأنه خيانته لها؛ بل عن بقية أفراد العصابة المتورطين في مقتل أسرته. 

ورغم محاولات كارميلا لاستمالة قلبه والتعبير عن حبها؛ ظل هدف عباس واضحاً؛ فالحزن على زوجته وبناته لا يزال جرحاً غائراً، ليتركها ويرحل، مفضلاً الحقيقة على أي فرصة حب في غير وقتها.

البحث في الدفاتر القديمة

يبدأ عباس في التنقيب عن سر صور عقود الشراكة التي وجدها لدى أبيه، محاولاً فك لغز الشراكة القديمة بين والده وعمه. 

وفي حوار مع “عم زين”، أكد عباس أنه بدأ يجمع خيوطاً تقوده إلى حقيقة الأشخاص المحيطين به، مشدداً على أن "الوصول لآخر الموضوع" أصبح ضرورة؛ لفهم من معه ومن عليه.

سر أولاد قنصوة

شهدت الحلقة تطوراً آخر؛ بعدما عثر يونس، شقيق زوجة عباس الراحلة، على "فوانيس السيارة" المسروقة، مخبأة في ورشة "أولاد قنصوة"، وبذكاء طلب عباس من يونس عدم المواجهة المباشرة، بل "مسايرة" هؤلاء، والدخول معهم في مصالح؛ للوصول إلى أعماقهم وكشف مخططاتهم.

تمرد علي وظهور الوجه الحقيقي لـ شداد

على الجانب الأسري، واجه عباس صدمة من ابنه “علي”، الذي رفض ذهاب والده معه للمدرسة، مفضلاً تواجد شداد، وهذا التفضيل كان بمثابة إنذار مبكر، خاصة بعدما رصد عباس "صالح قنصوة" يخرج من مكتب شداد. 

ورغم محاولات شداد التهرب والادعاء بأنه رفض العمل معه؛ حذره عباس بلهجة حاسمة، رافضاً في الوقت نفسه عرضاً مالياً مشبوهاً من شداد، لأن لديه مبدأ رفض الحرام أو حتى الشبهات.

لكن المفاجأة في نهاية الحلقة- والتي قد تمهد لكارثة تصدم عباس- هي تلقيه اتصال استغاثة من شقيقته “عايدة” تفيد باختفاء “علي” وملابسه، حيث يصُدم الجمهور بظهور الطفل داخل سيارة شداد في مخبأه السري الذي يدير منه عصابته.

فهل سيتخلص شداد من “علي”؟، أم سيستخدمه كـ"ورقة ضغط" على عباس؛ لتنفيذ خطته لتهريب الدولارات المزورة.

مسلسل إفراج

المسلسل بطولة نخبة من النجوم، بينهم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، عمر السعيد، عبد العزيز مخيون، بسنت شوقي، علاء مرسي، والعمل من تأليف ورشة ملوك، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج صباح إخوان.

مسلسل إفراج عمرو سعد تارا عماد حاتم صلاح عمر السعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

ترشيحاتنا

فصل الكهرباء للصيانة

غداً.. فصل الكهرباء عن قرية الكراكات وتوابعها بكفر الشيخ

المهندس محمد ربيع

بعد جولة إعادة ساخنة.. فوز محمد ربيع بمنصب نقيب مهندسي كفر الشيخ

نائب محافظ الأقصر يحضر اللقاء الحواري لوضع خطة تكاملية لحشد الموارد لدعم حماية المرأة

نائب محافظ الأقصر يناقش خطة تكاملية لحشد الموارد لدعم حماية المرأة| صور

بالصور

عصير الليمون في رمضان- ماذا يحدث للكوليسترول عند كسر الصيام به؟

فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول

ماذا قالت عبير فؤاد عن الخسوف والكسوف واقتران زحل ونبتون .. توقعات صادمة لهذه الدول

توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة

التمر باللبن في رمضان .. فئات ممنوعة من تناوله

التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع

لا تتجاهلها.. علامات صامتة تكشف ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم

علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد