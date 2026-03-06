عباس يقترب من الحقيقة.. 4 أحداث تقلب اللعبة في مسلسل إفراج

دخلت أحداث مسلسل "إفراج" منطقة شديدة الخطورة في الحلقة السابعة عشرة؛ حيث بدأت خيوط المؤامرة تتشابك حول عنق "عباس" (عمرو سعد)، الذي وجد نفسه محاصراً بين أسرار الماضي الغامضة، وتهديدات الحاضر التي طالت أقرب الناس إليه.

مواجهة كارميلا

بدأت الحلقة بمشهد تسلل يحبس الأنفاس، حيث اقتحم عباس غرفة كارميلا ليس بحثاً عن سبب ما يعتقده بأنه خيانته لها؛ بل عن بقية أفراد العصابة المتورطين في مقتل أسرته.

ورغم محاولات كارميلا لاستمالة قلبه والتعبير عن حبها؛ ظل هدف عباس واضحاً؛ فالحزن على زوجته وبناته لا يزال جرحاً غائراً، ليتركها ويرحل، مفضلاً الحقيقة على أي فرصة حب في غير وقتها.

البحث في الدفاتر القديمة

يبدأ عباس في التنقيب عن سر صور عقود الشراكة التي وجدها لدى أبيه، محاولاً فك لغز الشراكة القديمة بين والده وعمه.

وفي حوار مع “عم زين”، أكد عباس أنه بدأ يجمع خيوطاً تقوده إلى حقيقة الأشخاص المحيطين به، مشدداً على أن "الوصول لآخر الموضوع" أصبح ضرورة؛ لفهم من معه ومن عليه.

سر أولاد قنصوة

شهدت الحلقة تطوراً آخر؛ بعدما عثر يونس، شقيق زوجة عباس الراحلة، على "فوانيس السيارة" المسروقة، مخبأة في ورشة "أولاد قنصوة"، وبذكاء طلب عباس من يونس عدم المواجهة المباشرة، بل "مسايرة" هؤلاء، والدخول معهم في مصالح؛ للوصول إلى أعماقهم وكشف مخططاتهم.

تمرد علي وظهور الوجه الحقيقي لـ شداد

على الجانب الأسري، واجه عباس صدمة من ابنه “علي”، الذي رفض ذهاب والده معه للمدرسة، مفضلاً تواجد شداد، وهذا التفضيل كان بمثابة إنذار مبكر، خاصة بعدما رصد عباس "صالح قنصوة" يخرج من مكتب شداد.

ورغم محاولات شداد التهرب والادعاء بأنه رفض العمل معه؛ حذره عباس بلهجة حاسمة، رافضاً في الوقت نفسه عرضاً مالياً مشبوهاً من شداد، لأن لديه مبدأ رفض الحرام أو حتى الشبهات.

لكن المفاجأة في نهاية الحلقة- والتي قد تمهد لكارثة تصدم عباس- هي تلقيه اتصال استغاثة من شقيقته “عايدة” تفيد باختفاء “علي” وملابسه، حيث يصُدم الجمهور بظهور الطفل داخل سيارة شداد في مخبأه السري الذي يدير منه عصابته.

فهل سيتخلص شداد من “علي”؟، أم سيستخدمه كـ"ورقة ضغط" على عباس؛ لتنفيذ خطته لتهريب الدولارات المزورة.

المسلسل بطولة نخبة من النجوم، بينهم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، عمر السعيد، عبد العزيز مخيون، بسنت شوقي، علاء مرسي، والعمل من تأليف ورشة ملوك، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج صباح إخوان.