إطلاق أعيرة نارية.. تفاصيل مشاجرة الإسماعيلية

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن حدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بالإسماعيلية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية من الأهالى بحدوث مشاجرة ، وإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم وتبين حدوثها بين طرف أول: (4 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" أحدهم مصاب برش خرطوش) ، طرف ثانى: (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية") مقيمين بدائرة القسم ، لخلافات بينهم حول شراء دراجة نارية تعدوا خلالها على بعضهم بالسب والضرب وأطلق أحد أفراد الطرف الثانى عيار نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته محدثاً إصابة أحدهم المنوه عنها ، وقام أحد أفراد الطرف الأول بإضرام النيران فى الدراجة النارية.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.