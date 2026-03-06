قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 17.. يحيى موسى يخشى رد فعل المجتمع الدولى ومحمود عزت يبارك الاستعانة بالجماعات الجهادية
كريم فهمي : لم أتعرض للتحرش أبداً أثناء عملي مع طبيب أسنان
بيزيرا وشيكو بانزا يقودان الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري
أفشة ومابولولو يقودان الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالدوري
السما مليانة صواريخ .. موقف مفاجئ لـ أنغام في حفلها الجديد
سريلانكا تستلم سفينة إيرانية وتنقل 204 من بحارتها
استمرار الغضب الملحمي .. البيت الأبيض: نحتاج 6 أسابيع لتحقيق أهداف الحرب ضد إيران
لقطات من وصول حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي إلى برشلونة.. شاهد
التوفيق للطاعة.. خالد الجندي يوضح دليل محبة الله للعبد
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري
إعادة على منصب نقيب المهندسين بين ضاحي وعبد الغني.. والكفراوي يحسم القاهرة
تصعيد عسكري في شرق المتوسط .. مروحيات بريطانية مضادة للطائرات المسيرة تصل قبرص
فن وثقافة

السما مليانة صواريخ .. موقف مفاجئ لـ أنغام في حفلها الجديد

أنغام
أنغام

تعرضت الفنانة أنغام، لموقف مفاجئ خلال حفلها الأخير التي أحيته في سيدي حنيش، ضمن السهرات الرمضانية. 

وخلال الحفل، تفاجئت أنغام، بطائرة التصوير «درون» تحلق فوقها، فخافت من الصوت، وعلقت قائلة: «السما مليانة صواريخ.. أنا مرعوبة والنبي صوتها عالي أوي  في إشارة إلى الإزعاج الذي سببه صوت الدرون في أثناء الغناء».

أحدث أغاني أنغام

طرحت الفنانة أنغام، أحدث أغانيها التي تحمل اسم «الحب حالة»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغاني أنغام

في العام الماضي، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام. 

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بـ 4 أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب". 

وضم الألبوم 12 أغنية هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب. 

أنغام الفنانة أنغام أغاني أنغام

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

خالد الغندور يعلق على لقطة انفعال زيزو بعد استبداله أما المقاولون.. ماذا قال؟

ليدز يونايتد

ليدز يونايتد يدعو جماهيره لاحترام توقف اللعب أثناء إفطار اللاعبين الصائمين

أدم كايد

بالصور.. لاعبو الزمالك يصلون ستاد القاهرة لمواجهة الاتحاد

بالصور

عصير الليمون في رمضان- ماذا يحدث للكوليسترول عند كسر الصيام به؟

فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول

ماذا قالت عبير فؤاد عن الخسوف والكسوف واقتران زحل ونبتون .. توقعات صادمة لهذه الدول

توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة

التمر باللبن في رمضان .. فئات ممنوعة من تناوله

التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع

لا تتجاهلها.. علامات صامتة تكشف ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم

علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

