كريم فهمي : لم أتعرض للتحرش أبداً أثناء عملي مع طبيب أسنان

كشف الفنان كريم فهمي، تفاصيل تجربته مع أحد الأطباء الذي عمل معه في بداياته، نافياً بشكل قاطع أي تعرض له لتحرش أو مضايقات غير مهنية، ورد على سؤال: "اشتغلت مع دكتور وكان بيضايقك أو حاول يتحرش بيك؟"، موضحاً أن الموضوع لم يحدث على الإطلاق، وأن أي مثل هذه التصريحات يتم تحريفها في العناوين على وسائل التواصل الاجتماعي.

كريم فهمي

وقال كريم فهمي، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، : "لما بنيجي نتكلم في البرامج، بتروح واخده عنوان :"كريم فهمي تعرض للتحرش"، والناس بتقرأ الكومنتات على السوشيال ميديا"، موضحًا أن الموقف الحقيقي أنه عندما بدأ العمل مع هذا الطبيب، كان هدفه مجرد اكتساب الخبرة العملية.

وأضاف كريم فهمي: "كان راجل لطيف، ما فيش حاجة خالص، أنا كنت مستني، دخل وبص لي وقال لي معاك بالطو، وما كانش فيه أي أسئلة صعبة أو مضايقات"، موضحًا أن هناك موقف حدث لصديقه أثناء العمل مع الطبيب نفسه، مؤكدًا أن ذلك لم يكن له أي علاقة به شخصياً، قائلًا: "صاحبي اتسحل شوية، بس أنا مشيت قبل الموقف ده".

وتابع ساخرًا: "الطبيب كان يحبني من طرف واحد فقط، ولم اتعرض لأي ممارسات غير مهنية أو تهديدية"، نافياً تعرضه لأي موقف مماثل مع أي نجم أو شخصية مشهورة لاحقاً، ومشدداً على أن كل ما يُنقل على وسائل التواصل الاجتماعي غالباً ما يكون مبالغاً فيه، موضحًا أن هذه التجربة كانت جزءاً من بداياته العملية في عالم طب الأسنان، وأنه لم يتأثر بأي شكل سلبي، مؤكداً حرصه على تصحيح أي معلومات مغلوطة قد تُنشر عنه.