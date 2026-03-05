كريم فهمي : علاقتي بأحمد أقرب للصداقة.. والانفصال شكل شخصياتنا

كشف الفنان كريم فهمي عن تأثير انفصال والديه على حياته وحياة شقيقه الفنان أحمد فهمي، موضحًا أن كل واحد منهما اضطر منذ الصغر للاعتماد على نفسه، وتحمل مسؤولياته الشخصية والمالية بشكل مستقل.

وأوضح كريم خلال حواره في برنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، أن هذه المرحلة الصعبة جعلت العلاقة بينه وبين شقيقه تتجاوز إطار الأخوة التقليدية، لتصبح أقرب إلى الصداقة، رغم اختلاف شخصياتهما بشكل واضح.

وأضاف أن الفترة التي تلت الانفصال شهدت انخراط أحمد في مجال الكتابة، بينما كان كريم يعمل ويكسب رزقه، مشيرًا إلى أن كل منهما كان يدعم الآخر، وهو ما ساهم في تقوية الرابط بينهما وتطوير فهم مشترك للحياة.

تجربة الانفصال

وأكد كريم فهمي أن تجربة الانفصال تركت أثرًا مختلفًا على كل منهما، فمع أن كليهما عاش نفس الظروف، إلا أن طريقة استيعاب الأحداث والتعامل معها اختلفت بسبب فارق السن والخبرات المختلفة، مما ساهم في تشكيل شخصيته ومساره الفني والحياتي بطريقة مميزة لكل منهما.