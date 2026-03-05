كريم فهمي: انفصال والديّ غيّر حياتي وأنا في الـ15.. وأستعد للعودة بقوة إلى السينما

كشف الفنان كريم فهمي عن خططه للعودة إلى السينما خلال الفترة المقبلة بعد غياب استمر نحو عامين، مؤكدًا رغبته في التركيز على الأعمال السينمائية إلى جانب الدراما التلفزيونية.

الأعمال المرتبطة بمواسم رمضان

وأوضح فهمي خلال لقائه في برنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، أن ابتعاده عن السينما خلال الفترة الماضية كان بسبب انشغاله المكثف بالدراما، خاصة الأعمال المرتبطة بمواسم رمضان وما يسبقها من تحضيرات طويلة.

الاستعداد الجيد للتصوير

وأشار إلى أنه تعاقد بالفعل على ثلاثة أفلام جديدة، موضحًا أن اثنين منها تم الانتهاء من كتابتهما، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت لتنظيم جدول أعماله والاستعداد الجيد للتصوير، خاصة في ظل حرصه على الموازنة بين التمثيل والكتابة.

وتحدث كريم فهمي أيضًا عن أصعب المواقف التي مر بها في حياته الشخصية، موضحًا أن انفصال والديه وهو في سن صغيرة كان تجربة مؤثرة شكّلت جزءًا كبيرًا من شخصيته.

اكتساب خبرة مبكرة

وأوضح أنه اضطر منذ سن الخامسة عشرة إلى الاعتماد على نفسه وتحمّل مسؤولية نفقاته الخاصة، وهو ما ساعده على اكتساب خبرة مبكرة في تحمل المسؤولية والاعتماد على الذات.

انفصال والديه

وأضاف أنه بعد انفصال والديه عاش فترة مع شقيقه الفنان أحمد فهمي، قبل أن ينتقل لاحقًا للعيش مع جدته حتى وفاتها، مؤكدًا أن تلك المرحلة رغم صعوبتها كانت لها تأثير كبير في تشكيل شخصيته وطريقة تفكيره، وساهمت في ترسيخ أهمية الاجتهاد وتنظيم الوقت والسعي لتحقيق الأهداف.