كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز نجمة لا تهتز.. والنجاح الحقيقي في الشارع لا على السوشيال ميديا

أكد الفنان كريم فهمي أن النجمة ياسمين عبد العزيز تُعد واحدة من أهم نجمات الدراما في مصر، مشيرًا إلى أن تاريخها الفني الكبير ومكانتها لدى الجمهور يجعلانها بعيدة عن التأثر بنتيجة عمل واحد، لأنها تمتلك رصيدًا قويًا من النجاحات التي رسخت حضورها في الساحة الفنية.

تقديم تجربة فنية مختلفة

وأوضح فهمي خلال لقائه في برنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، أن فريق عمل مسلسل «وننسى اللي كان» بذل جهدًا كبيرًا لتقديم عمل درامي يهدف إلى إمتاع الجمهور وتقديم محتوى مميز، مؤكدًا أن الهدف لم يكن الإساءة لأي شخص، بل تقديم تجربة فنية مختلفة تحترم المشاهد.

شخصية مكتوبة بدقة شديدة

وأشار إلى أن ياسمين عبد العزيز تقدم في المسلسل شخصية مكتوبة بدقة شديدة، لافتًا إلى أنه يصدق أداءها بشكل كبير، خاصة أن الشخصية تمر بحالة نفسية معقدة وتعاني من اضطرابات وتتناول المهدئات، وهو أمر قد يكون موجودًا بالفعل في الواقع لدى بعض الأشخاص.

كما أكد كريم فهمي أنه لا يولي اهتمامًا كبيرًا بردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن المعيار الحقيقي لنجاح أي عمل فني بالنسبة له هو تفاعل الجمهور في الشارع، وليس التعليقات أو الترندات على الإنترنت. وأضاف أنه سعيد بردود الأفعال التي وصلته حول مسلسل «وننسى اللي كان»، معتبرًا أنه يقدم تجربة مختلفة للجمهور.

وتحدث أيضًا عن ما يُعرف باللجان الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه لا يصدق كثيرًا هذه الفكرة، مؤكدًا أنه حتى إذا كانت موجودة بالفعل، فإنها لم تتمكن من التأثير على نجاح العمل أو ردود فعل الجمهور تجاهه.