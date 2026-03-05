قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

كريم فهمي يكشف بداياته : لعبت في الزمالك ومرتبي 300 جنيه

كريم فهمي
كريم فهمي
محمد البدوي

تحدث الفنان كريم فهمي عن محطات مهمة في حياته قبل دخوله عالم الفن، كاشفًا عن تجربته مع كرة القدم وبدايات اعتماده على نفسه في سن مبكرة.

 صفوف النادي الأهلي

وأوضح فهمي خلال لقائه في برنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، أنه بدأ مشواره الكروي في صفوف النادي الأهلي، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى نادي الزمالك بناءً على نصيحة والده، حيث حصل في ذلك الوقت على راتب شهري قدره 300 جنيه.

 الانتقال إلى الزمالك

وأشار إلى أن الانتقال إلى الزمالك كان تجربة مختلفة بالنسبة له في البداية، خاصة أنه جاء من بيئة كروية أخرى، لكنه تمكن سريعًا من إثبات نفسه بفضل مستواه في الملعب. 

 الانضباط والالتزام

وأضاف أن السنوات التسع التي قضاها داخل نادي الزمالك كان لها تأثير كبير في تشكيل شخصيته، حيث تعلم خلالها الانضباط والالتزام.

كما تحدث كريم فهمي عن التحديات التي واجهها في فترة المراهقة بعد انفصال والديه، مؤكدًا أنه اضطر للاعتماد على نفسه مبكرًا وتحمّل مسؤولية مصروفاته الشخصية.

وأوضح أنه عمل في عدة مجالات خلال تلك الفترة، من بينها مساعدًا لأحد المدرسين، كما شارك في بعض الإعلانات، إلى جانب تقديم برنامج تكنولوجي على قناة النيل الثقافية، مشيرًا إلى أن هذه التجارب كانت من أهم المراحل التي ساهمت في بناء شخصيته.

ممارسة كرة القدم

وأضاف أنه التحق لاحقًا بكلية طب الأسنان، وهي المرحلة التي وصفها بالأكثر صعوبة في حياته بسبب طبيعة الدراسة المكثفة وتكاليفها المرتفعة، ما دفعه إلى التوقف عن ممارسة كرة القدم في ذلك الوقت والتركيز بشكل كامل على دراسته.

وأكد كريم فهمي أن كل هذه التجارب المبكرة ساعدته على اكتساب خبرة كبيرة في مواجهة التحديات وتحمل المسؤولية، وهو ما انعكس لاحقًا على مسيرته المهنية في عالم الفن.

