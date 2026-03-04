دينا أبو الخير: الدعاء مفتاح الفرج والنجاح في كل مجالات الحياة

قالت الدكتورة دينا أبو الخير إننا في شهر الخير والبركة، وعلى كل شخص أن يرتقي بالدعاء إلى الله، ويطلب منه ما يريد.

وأضافت دينا أبو الخير خلال حديثها في برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد، أن هناك شخصًا قد يقع عليه ظلم من شخص آخر، فمن الممكن أن يدعو الله لهذا الشخص المظلوم أن ينير بصيرة الظالم، وأن يرده عما يفعل.

ولفتت إلى أن بعض الأشخاص عندما تقع لديهم مشكلة، يرون أن هم الصواب، على الرغم من أن المشكلة قد تكون من الشخص الذي يرى أنه مظلوم.

وأشارت إلى أنه على كل شخص أن يكثر من الدعاء في رمضان، وأن يطمع في رحمة الله وفرجه العظيم، لأن هناك من يسعى للفتح في العلم والقرب من الله، وهناك من يريد الفتح في المال أو الوظيفة، فالدعاء مفتاح الفرج والنجاح في كل مجالات الحياة.