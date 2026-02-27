هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو

كشفت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير عن حكم الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ بعض أيامه، مؤكدة على أهمية التفرقة بين الحالات المختلفة ومدى وجوب القضاء.

وقالت دينا أبو الخير خلال تقديمها في برنامج «وللنساء نصيب» والمذاع على قناة صدى البلد، إنه إذا توفى المسلم وعليه أيام صيام لم يقضها، يمكن في بعض الحالات الصيام عنه استحبابًا، مستشهدة بحديث ستنا عائشة رضي الله عنها: «مَن مَاتَ وعليه صِيَامٌ صَامَ عنْه ولِيُّهُ»، موضحة أن هذا ينطبق على الصيام الفائت بسبب التسويف أو الكسل قبل الوفاة.

وأضافت أن الصيام عن المريض الذي لم يتمكن من الصيام خلال رمضان لظروف صحية، والذي لم يكن له فرصة لنية القضاء قبل الوفاة، لا يُصام عنه ولا يُخرج عنه كفارة، مؤكدة أن هذا هو الرأي الفقهي المعتبر والمشتهر.

وشددت الداعية على أن كل من عليه صيام سواء فرض، قضاء، أو نذر، يجب عليه المبادرة بأدائه فورًا دون تأجيل، لافتة إلى أن التهاون أو التأجيل قد يحرم المسلم من أداء حق الله، موضحة أن النية المباشرة والتعجيل بالقضاء أمر مهم لضمان صحة الصيام وأجره، وأن الواجب عدم تركه حتى بعد سنوات من بلوغ الشخص أو مرور رمضان.

واختتمت دينا أبو الخير حديثها بالدعاء للجميع بالتوفيق للمحافظة على الصيام والفرائض، متمنية أن يكون المسلمون دائمًا من المحافظين على الصلاة والصيام وسائر الأعمال الصالحة.