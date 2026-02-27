قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أطيب قلب عرفته.. مي عمر تعلن موعد عزاء والدها برسالة مؤثرة
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
رياضة

دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي وريال مدريد أبرز مواجهات الربع النهائي

مانشستر ستي وريال مدريد
مانشستر ستي وريال مدريد
منتصر الرفاعي

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي أُجريت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية عن مواجهة قوية بين مانشستر سيتي، الذي يضم النجم المصري عمر مرموش، وريال مدريد، حامل الرقم القياسي في البطولة.

اختبار صعب لـ مانشستر سيتي في ربع النهائي

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة من العيار الثقيل في ربع النهائي إذ سيتواجه الفائز بينه وبين ريال مدريد مع المتأهل من مواجهة أتالانتا وبايرن ميونخ.

تُقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 7 و8 أبريل، بينما تُلعب لقاءات الإياب يومي 14 و15 من الشهر ذاته، في جولة قد تحدد ملامح البطل مبكرًا نظرًا لقوة الأسماء المتنافسة.

الطريق المحتمل إلى نصف النهائي

في حال تجاوز مانشستر سيتي عقبة ريال مدريد، سيواجه المتأهل في نصف النهائي الفائز من المواجهة التي تجمع بين الفائز من لقاء باريس سان جيرمان وتشيلسي أمام الفائز من صدام جالاتا سراي وليفربول، في مواجهات قد تشهد صراعات ملحمية بين عمالقة القارة.

تقام مباريات نصف النهائي أيام 28 و29 أبريل (ذهابا) و5 و6 مايو (إيابًا).

موعد نهائي البطولة 

ستقام المباراة النهائية في 30 مايو على ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست حيث يلتقي المتأهلان من نصف النهائي لحسم لقب النسخة الحالية.

قائمة المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

شهدت مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا تأهل ثمانية فرق مباشرة إلى دور الـ16، بعدما احتلت المراكز الثمانية الأولى في جدول الترتيب، وضمت قائمة المتأهلين كل من، أرسنال الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني، وليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي، وسبورتنج لشبونة البرتغالي، بالإضافة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش.

أما مواجهات الملحق، فأسفرت عن تأهل أتلتيكو مدريد الإسباني على حساب كلوب بروج البلجيكي، وصعود باير ليفركوزن الألماني بعد إقصاء أولمبياكوس اليوناني، كما نجح بودو جليمت النرويجي في تجاوز إنتر ميلان الإيطالي وصيف النسخة الماضية، وتأهل نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على حساب كاراباج، وشهد الملحق كذلك صعود أتالانتا الإيطالي بعد إقصاء بوروسيا دورتموند الألماني، وتأهل ريال مدريد الإسباني على حساب بنفيكا البرتغالي، بالإضافة إلى فوز جالاتا سراي التركي على يوفنتوس الإيطالي، وتفوق باريس سان جيرمان الفرنسي على مواطنه موناكو، ليكتمل بذلك عقد المتأهلين إلى دور الـ16 من البطولة.

ريال مدريد مانشستر ستي دوري ابطال اوروبا قرعة دوري ابطال اوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

