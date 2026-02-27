دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي وريال مدريد أبرز مواجهات الربع النهائي

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي أُجريت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية عن مواجهة قوية بين مانشستر سيتي، الذي يضم النجم المصري عمر مرموش، وريال مدريد، حامل الرقم القياسي في البطولة.

اختبار صعب لـ مانشستر سيتي في ربع النهائي

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة من العيار الثقيل في ربع النهائي إذ سيتواجه الفائز بينه وبين ريال مدريد مع المتأهل من مواجهة أتالانتا وبايرن ميونخ.

تُقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 7 و8 أبريل، بينما تُلعب لقاءات الإياب يومي 14 و15 من الشهر ذاته، في جولة قد تحدد ملامح البطل مبكرًا نظرًا لقوة الأسماء المتنافسة.

الطريق المحتمل إلى نصف النهائي

في حال تجاوز مانشستر سيتي عقبة ريال مدريد، سيواجه المتأهل في نصف النهائي الفائز من المواجهة التي تجمع بين الفائز من لقاء باريس سان جيرمان وتشيلسي أمام الفائز من صدام جالاتا سراي وليفربول، في مواجهات قد تشهد صراعات ملحمية بين عمالقة القارة.

تقام مباريات نصف النهائي أيام 28 و29 أبريل (ذهابا) و5 و6 مايو (إيابًا).

موعد نهائي البطولة

ستقام المباراة النهائية في 30 مايو على ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست حيث يلتقي المتأهلان من نصف النهائي لحسم لقب النسخة الحالية.

قائمة المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

شهدت مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا تأهل ثمانية فرق مباشرة إلى دور الـ16، بعدما احتلت المراكز الثمانية الأولى في جدول الترتيب، وضمت قائمة المتأهلين كل من، أرسنال الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني، وليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي، وسبورتنج لشبونة البرتغالي، بالإضافة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش.

أما مواجهات الملحق، فأسفرت عن تأهل أتلتيكو مدريد الإسباني على حساب كلوب بروج البلجيكي، وصعود باير ليفركوزن الألماني بعد إقصاء أولمبياكوس اليوناني، كما نجح بودو جليمت النرويجي في تجاوز إنتر ميلان الإيطالي وصيف النسخة الماضية، وتأهل نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على حساب كاراباج، وشهد الملحق كذلك صعود أتالانتا الإيطالي بعد إقصاء بوروسيا دورتموند الألماني، وتأهل ريال مدريد الإسباني على حساب بنفيكا البرتغالي، بالإضافة إلى فوز جالاتا سراي التركي على يوفنتوس الإيطالي، وتفوق باريس سان جيرمان الفرنسي على مواطنه موناكو، ليكتمل بذلك عقد المتأهلين إلى دور الـ16 من البطولة.