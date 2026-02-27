طريقة عمل الحمام الكداب في رمضان.. طعم فاخر بأقل تكلفة

يُعد الحمام المحشي من الأطباق الشهيرة على مائدة العزومات، خاصة في شهر رمضان، لكنه من الأكلات مرتفعة التكلفة.

لذلك تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الحمام الكداب في رمضان كبديل اقتصادي يمنح نفس الطعم الشهي والشكل المميز دون تكلفة عالية.

تقد الشيف هبه محمد خبيرة الاقتصاد المنزلى ، طريقة عمل الحمام الكداب يعتمد غالبًا على الدجاج أو أوراك الفراخ مع نفس خلطة الحشو والتتبيلة، ليعطي نتيجة قريبة جدًا من الحمام البلدي، سواء تم تحضيره بالأرز أو الفريك.

مكونات الحمام الكداب بالفريك

4 أوراك دجاج (أو دجاجة كاملة مقطعة)

كوب فريك مغسول ومنقوع نصف ساعة

بصلة كبيرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت

ملح وفلفل أسود

رشة قرفة وحبهان مطحون

مرقة دجاج أو ماء ساخن

ورق لورا وحبهان صحيح اختياري

طريقة عمل الحمام الكداب خطوة بخطوة

تحضير الحشوة

في طاسة على النار، ضعي السمن أو الزيت ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويصبح ذهبي اللون.

أضيفي الفريك بعد تصفيته وقلبيه مع البصل لمدة دقيقتين.

ضعي الملح والفلفل والقرفة والحبهان، ثم أضيفي نصف كوب مرقة واتركي الخليط يتشرب السوائل نصف تسوية فقط، لأن الفريك سيكمل نضجه داخل الفرن.

تجهيز الدجاج

اغسلي أوراك الدجاج جيدًا وتبليها بالملح والفلفل ورشة قرفة.

يمكن عمل جيب صغير تحت الجلد لحشو الفريك داخله، أو وضع الحشو أسفل قطع الدجاج في الصينية.

الحشو والتجهيز للفرن

في صينية فرن، ضعي طبقة من الحشو، ثم رصي فوقها أوراك الدجاج.

أضيفي كوب مرقة ساخنة في الصينية مع ورق اللورا والحبهان.

غطي الصينية بورق فويل وأدخليها فرن متوسط الحرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة تقريبًا.

التحمير

بعد تمام النضج، أزيلي ورق الفويل وادهني الدجاج بقليل من السمن أو الزبدة، ثم أعيديها للفرن تحت الشواية حتى تأخذ لونًا ذهبيًا مثل الحمام المحمر.

طريقة عمل الحمام الكداب بالأرز

إذا كنتِ تفضلين الأرز بدل الفريك، يمكن استبداله بكوب أرز مصري مغسول ومشوح مع البصل والسمن بنفس الخطوات السابقة.

يُفضل إضافة رشة قرفة وجوزة الطيب لإعطاء نكهة قريبة من طعم الحمام البلدي.

سر طعم الحمام الكداب زي الأصلي

استخدام السمن البلدي يمنح نكهة أقوى.

إضافة رشة قرفة بسيطة جدًا تعزز الطعم دون أن تطغى عليه.

عدم تسوية الحشو كاملًا قبل الفرن حتى لا يعجن.

تغطية الصينية جيدًا في البداية للحفاظ على العصارة.

طريقة التقديم في رمضان

يُقدم الحمام الكداب ساخنًا بجانب سلطة خضراء وطحينة، ويمكن إضافة طبق شوربة خفيفة قبل الوجبة ليصبح طبقًا مثاليًا لعزومة رمضانية اقتصادية.

كما يمكن تقديمه في أطباق فردية مع تزيين الوجه بالبقدونس المفروم أو المكسرات المحمصة لإعطاء شكل فخم يناسب العزومات.

هل الحمام الكداب أوفر فعلًا؟

بالتأكيد، فتكلفة أوراك الدجاج أقل بكثير من شراء الحمام البلدي، خاصة إذا كانت العزومة لعدد كبير من الأشخاص. كما أن الطعم قريب جدًا من الأصلي، ما يجعله خيارًا ذكيًا لمن ترغب في تقديم طبق مميز دون إرهاق الميزانية.