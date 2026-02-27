الأهلي يشكر وزارة الداخلية بعد الإفراج عن مجموعة من الجماهير المحبوسة

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب الشكر لوزارة الداخلية والجهات المعنية بعد الإفراج عن مجموعة من جماهير الأهلي المحبوسين، حرصًا على مستقبلهم.

وعبر المجلس عن تقديره لهذه الخطوة الإيجابية من جانب القيادات الأمنية، وأنه على ثقة بأن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد النظر مجددًا في موقف زملائهم الآخرين في إطار سيادة القانون.

وجدد المجلس تكليفه للمستشارين القانونيين للنادي بالاستمرار في توفير الدعم القانوني الكامل لبقية المحبوسين، وفق الأطر الشرعية والدستورية، واحترام مؤسسات الدولة، والتنسيق الدائم مع محاميهم.