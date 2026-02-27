كامويش لاعب الاهلي بقصة شعر جديدة.. شاهد

ظهر مهاجم الأهلي اللاعب الانجولي كامويش بلوك جديد في أحدث ظهور .

كامويش

وشارك الإعلامي أمير هشام صورة كامويش عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، معلقاً:"كامويش لاعب الاهلي بقصة شعر جديدة ".

وكان قد أكد الناقد الرياضي أحمد جلال أن النادي الأهلي بدأ في التحرك للبحث عن مهاجم جديد، بعد التأكيد على أن اللاعب كامويش سيغادر الفريق بنهاية الموسم الحالي، ولن يكمل مشواره مع «الفارس الأحمر».

وقال أحمد جلال، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»، إن إدارة الأهلي تبحث عن ضم مهاجم جديد في الصيف المقبل، وذلك بعد فشل كامويش في إثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر.

وعبّر جلال عن استيائه من التعاقد السابق مع كامويش، مطالبًا بمحاسبة المسؤول عن إبرام الصفقة، مؤكدًا أن عدم الاستفادة من اللاعب أثّر على خطط الفريق واستراتيجيته الهجومية.