الغندور يهاجم مسئولي القلعة الحمراء بسبب صفقة كامويش

هاجم الإعلامي خالد الغندور المسؤولين في إدارة القلعة الحمراء بسبب صفقة اللاعب الانجولي كامويش.

كامويش

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"فلافيو النجم الأنجولي عن كامويش بلدياته قال لا اعرفه و ليس لدي تعليق علي مستواه و أنا قلت انه لاعب مغمور لم يلعب لمنتخب أنجولا و معظم الأندية اللي لعب فيها كانت في الدرجة الثانية و عيب ان لاعب بهذا المستوي يلعب في افضل أندية أفريقيا و لابد من حساب من إختاره ليكون بديل جراديشار".

وكان قد أكد الناقد الرياضي أحمد جلال أن النادي الأهلي بدأ في التحرك للبحث عن مهاجم جديد، بعد التأكيد على أن اللاعب كامويش سيغادر الفريق بنهاية الموسم الحالي، ولن يكمل مشواره مع «الفارس الأحمر».

وقال أحمد جلال، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»، إن إدارة الأهلي تبحث عن ضم مهاجم جديد في الصيف المقبل، وذلك بعد فشل كامويش في إثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر.

وعبّر جلال عن استيائه من التعاقد السابق مع كامويش، مطالبًا بمحاسبة المسؤول عن إبرام الصفقة، مؤكدًا أن عدم الاستفادة من اللاعب أثّر على خطط الفريق واستراتيجيته الهجومية.