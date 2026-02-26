موعد ونظام قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

انتهت منافسات مباريات إياب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-2026، مساء الأربعاء؛ لتتحدد بذلك الفرق المتأهلة للمرحلة التالية من البطولة.

الأندية المتأهلة مباشرة إلى دور الـ 16

تأهلت أندية آرسنال، بايرن ميونخ، ليفربول، برشلونة، تشيلسي، توتنهام، مانشستر سيتي، وسبورتينج لشبونة مباشرة إلى دور الـ16.

فيما تأهلت فرق أندية نيوكاسل يونايتد، أتلتيكو مدريد، بودو جليمت، باير ليفركوزن، أتالانتا، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، وجالاتا سراي؛ بعد نجاحها في مباريات الملحق الإقصائي.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تُقام مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ظهر يوم الجمعة 27 فبراير الجاري، حيث سيتم الكشف عن المواجهات الرسمية بين الفرق المتأهلة، تمهيدًا لانطلاق مرحلة خروج المغلوب.

نظام قرعة دوري أبطال أوروبا

تشارك في القرعة أفضل 8 فرق من دور المجموعات، إلى جانب الفرق الفائزة في الملحق، مع تصنيف الفرق وفق ترتيبها في الدور الأول.

وتقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق المتأهلة مباشرة، مع الالتزام بقواعد يويفا التي تمنع مواجهة فرق سبق لها اللعب معًا في دور المجموعات أو فرق من نفس البلد.

ويذكر أن باريس سان جيرمان هو حامل لقب النسخة الأخيرة بعد الفوز على إنتر ميلان في النهائي.