نجح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إحباط هجوم إرهابي ضد مسؤول عسكري رفيع المستوى في بطرسبورج ، مشيرا إلى أنه تم اعتقال مواطنين روسيين اثنين كانا يعملان لصالح أجهزة الأمن الأوكرانية.

وفي سياق أخر ؛ كشف مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، عن مخطط فرنسي بريطاني خطير ، يهدف إلى تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية.

وكانت أوكرانيا نفت تقارير المخابرات الروسية حول عزم لندن وباريس تزويد كييف بأسلحة نووية، مطالبا أوروبا بإعادة النظر في اندفاعها نحو تصعيد المواجهة مع روسيا.

وهدد مسؤول الأمن الروسي البارز، ديمتري ميدفيديف، كييف وباريس ولندن بضربات نووية يوم الثلاثاء، عقب تقارير لا أساس لها من الصحة من الكرملين تزعم أن فرنسا وبريطانيا تعملان على تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية.

وزعمت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية الرئيسية، جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية (SVR)، يوم الثلاثاء أن "لندن وباريس" كانتا "تستعدان لتسليح كييف بقنبلة نووية"، مدعيةً أن حلفاء أوكرانيا يسعون إلى تحقيق "نصر على روسيا على يد القوات المسلحة الأوكرانية".