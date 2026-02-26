ملحمة خالدة محفورة في ذاكرة التاريخ.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان .

وجاء نص البرقية كالتالي:

بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم ، وبمناسبة الإحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان .. يَطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم .. بخالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

تأتى ذكرى هذه الملحمة الخالدة التى ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ بحروف من نور لتجدد فى وجدان أمتنا لحظات الفخر بالإنتصار والإعزاز بما قدمه رجال مخلصون عاهدوا الله على التضحية والفداء متسلحين بإيمان راسخ وعزيمة قوية لا تلين قاصدين إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة فكان نصراً عزيزاً مؤزراً وميراث شرف وعزة تفاخر به الأجيال.

حفظ الله مصر .. وسدد خطاكم لما فيه رفعة الوطن .. إنه تعالى نعمَ المولى ونعمَ النصير.

وكل عام وسيادتكم بخير ،،





