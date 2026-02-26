قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«معتوهتان ومختلتان عقليًا».. ترامب يطالب بترحيل نائبتين مسلمتين في الكونجرس
تراجع الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات الخميس بالبنوك
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة.. رابط مباشر هنا
محادثات تهز السوشيال ميديا.. اتهامات بالتحرش تطال محمد طاهر مؤلف فخر الدلتا
ملايين الشواكل.. اتهام ضابط في الشاباك بالتورط بتهريب بضائع إلى غزة
تبادل جثامين بين موسكو وكييف: 1000 أوكراني مقابل 35 روسيًا
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي سكاتك النرويجية وإنفجين إنرجي لتوربينات الرياح
راندة المنشاوي: انجاز مشروعات حياة كريمة أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان
رئيس البرلمان النمساوي يشيد بجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتهدئة بالشرق الأوسط وإفريقيا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان
أبرزهم الأهلي.. دوري كرة السلة الإفريقي يُعلن الأندية الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
أبرزهم الأهلي.. دوري كرة السلة الإفريقي يُعلن الأندية الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026

عبدالله هشام

أعلن دوري كرة السلة الإفريقي (BAL)، اليوم 26 فبراير 2026 من داكار، قائمة الأندية الـ12 المشاركة وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026، الذي ينطلق يوم الجمعة 27 مارس في صالة «صن بيت أرينا» بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا.

ويشهد الموسم السادس مشاركة 12 نادياً من 12 دولة إفريقية، تتنافس في 42 مباراة تُقام عبر ثلاث محطات رئيسية، إذ تستضيف بريتوريا مباريات مؤتمر كالاهاري من 27 مارس إلى 5 أبريل، فيما يحتضن مجمّع الأمير مولاي عبد الله الرياضي في الرباط منافسات مؤتمر الصحراء من 24 أبريل إلى 3 مايو، على أن تُقام الأدوار الإقصائية والنهائي في صالة «بي كيه أرينا» بكيغالي خلال الفترة من 22 إلى 31 مايو.

وتتضمن النسخة الجديدة مشاركة «دار سيتي» كأول فريق من تنزانيا في تاريخ البطولة، إلى جانب أربعة أندية تشارك للمرة الأولى هي «JCA كينغز» من كوت ديفوار، و«ماكتاون فلايرز» من نيجيريا، و«جوهانسبرغ جاينتس» من جنوب إفريقيا، و«كلوب أفريكان» من تونس. 

كما تضم القائمة «بترو دي لواندا» الأنغولي، بطل 2024 والفريق الوحيد الذي تأهل إلى جميع المواسم الستة، إضافة إلى «الأهلي المصري» بطل 2023، إلى جانب اتحاد الفتح الرياضي الرباطي المغربي، والأهلي طرابلس الليبي، ونادي الجيش الرواندي (APR)، وجمعية فيل داكار السنغالي، ونايروبي سيتي ثاندر الكيني.

وتأهل أبطال الدوريات المحلية في أنغولا ومصر والمغرب ونيجيريا ورواندا والسنغال وتونس مباشرة، فيما حجزت خمسة أندية مقاعدها عبر تصفيات «الطريق إلى BAL» التي نظمها الاتحاد الإفريقي لكرة السلة بين أكتوبر وديسمبر 2025.

وتُلعب مرحلة المجموعات بنظام الدوري من دور واحد داخل كل مؤتمر بواقع 15 مباراة لكل مؤتمر، حيث يخوض كل فريق خمس مباريات. ويشهد الافتتاح مواجهة الجيش الرواندي (APR) أمام الأهلي طرابلس عند الرابعة مساءً بتوقيت وسط إفريقيا، تليها مباراة جوهانسبرغ جاينتس ودار سيتي عند السابعة مساءً.

وقد طُرحت تذاكر مؤتمر كالاهاري في بريتوريا عبر Ticketmaster.za، فيما ستتوفر قريباً تذاكر مؤتمر الصحراء والأدوار الإقصائية، مع إمكانية التسجيل المسبق عبر الموقع الرسمي، كما يتيح شراء التذاكر الدخول المجاني إلى منطقة الجماهير في كل صالة.

وأكد رئيس الدوري أمادو غالو فال أن انضمام خمسة أندية جديدة يعكس النمو المستمر للبطولة وتأثيرها المتزايد في منظومة كرة السلة الإفريقية، مشيراً إلى التطلع للتفاعل مع الجماهير في جنوب إفريقيا والمغرب ورواندا والمتابعين عبر القارة والعالم، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية خلال الأسابيع المقبلة.

