الدوري الأفريقي لكرة السلة يعلن موعد انطلاق موسمه السادس

أعلن الدوري الأفريقي لكرة السلة (BAL) أن الموسم السادس للدوري سيبدأ يوم الجمعة الموافق 27مارس في صالة صن بت في بريتوريا، جنوب أفريقيا، على أن تختتم نهائيات الدوري BAL لعام 2026 يوم الأحد 31 مايو في صالة بي كيه في كيجالي، رواندا.

ويشهد موسم الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL 2026مشاركة أفضل 12 فريقا من 12 دولة أفريقية سيلعبون 42مباراة في بريتوريا؛ والرباط، المغرب؛ وكيجالي.

وخلال فعاليات هذا الموسم، سيتم تقسيم الفرق الـ 12 إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة ستة فرق ستخوض كل مجموعة مرحلة مجموعات مكونة من 15مباراة، حيث سيواجه كل فريق الفرق الخمسة الأخرى في مجموعته مرة واحدة على أن تقام مرحلة مجموعة كالاهاري في الفترة من 27 مارس إلى الأحد 5 أبريل في بريتوريا وستقام مرحلة مجموعة الصحراء من الجمعة 24 أبريل إلى الأحد 3 مايو في مجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي في الرباط.

كما ستتأهل ثمانية فرق من المجموعتين إلى التصفيات في كيجالي من الجمعة 22 مايو إلى 31 مايو .

ومن جانبه ، أكد رئيس الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL أمادو جالو فال قائلا : "إن العودة إلى جنوب أفريقيا والمغرب ورواندا لموسمنا السادس تتحدث عن الثقافات الرياضية القوية والنظم البيئية لكرة السلة سريعة النمو في تلك البلدان".

وأضاف أمادو جالو قائلا "يواصل الدوري الأفريقي لكرة السلة BALإلهام المشجعين في جميع أنحاء القارة وقيادة الفرص والاعتراف العالمي بالمواهب الأفريقية ، ونتطلع إلى الترحيب بالمشجعين في مباريات الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL في جميع الأسواق الثلاثة، وإلى عرض منافسة مذهلة وطاقة هائلة داخل الملعب وخارجه أمام جمهور عالمي عند انطلاق الموسم."

ومن جانبه قال أنيبال ماناف، رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة في أفريقيا: " مع اقترابنا من انطلاق موسم دوري كرة السلة الأفريقي السادس، يمكننا الاحتفال بالتأثير المتزايد للدوري والطريقة التي تستمر بها هذه المسابقة في رفع مستوى اللعبة عبر المنطقة، وأضاف قائلا “نحن نرى أيضا أهمية طريق دوري كرة السلة الأفريقي كمسار يوسع الوصول ويعزز المنافسة عبر القارة. دخول الموسم السادس بهذا الزخم يشهد على تأثير دوري كرة السلة الأفريقي على اللاعبين والأندية والمجتمعات، ونتطلع إلى عام آخر من كرة السلة الاستثنائية.”



وبجانب الألعاب سيحتفل الدوري الأفريقي لكرة السلة BALبتقارب كرة السلة والثقافة الأفريقية من خلال الموسيقى والأزياء ونمط الحياة والترفيه الذي يحيط بلعبة اليوم، والتي أبرزها تواجد وظهور كبار المشاهير والمؤثرين.

كما سيتعاون الدوري أيضا مع شركائه لاستضافة برامج تطوير كرة السلة والتأثير الاجتماعي في الأسواق المضيفة الثلاثة بالإضافة إلى مصر وكينيا ونيجيريا والسنغال، بما في ذلك مراكز الشباب والمدربين والحكام، ومحو أمية الأطفال والمبادرات التعليمية، والشبكات الإعلامية ، ومجموعة من المعسكرات وورش العمل للشابات كجزء من BAL4HER، وهي منصة الدوري لتعزيز المساواة بين الجنسين في منظومة الرياضة الأفريقية.

وسيعود مجلس تنمية رواندا كشريك مؤسس للدوري الأفريقي لكرة السلة BAL. ومن بين شركاء الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL الآخرين Afreximbank وAir Senegal وAmazon Web ServicesوCastle Lite والسفارة الفرنسية في السنغال و RwandAir.

يذكر أنه في 14 يونيو 2025، أصبح النادي الأهلي طرابلس الليبي أول فريق ليبي يفوز بنهائيات الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL بعد الأبطال السابقين من أنجولا ومصر وتونس ، كما وصل موسم الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL لعام 2025 إلى المشجعين في 214 دولة ومنطقة بـ 17 لغة، وسجل رقما قياسيا في الحضور لأكثر من ١٤٠ ألف مشجع، وحقق أكثر من 1.2 مليار انطباع عبر قنوات التواصل الاجتماعي للرابطة الوطنية لكرة السلة NBA والدوري الأفريقي لكرة السلة BAL.

وسيتم الإعلان عن الفرق الـ 12 المشاركة والمعلومات الإضافية حول موسم الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL 2026 في وقت لاحق.