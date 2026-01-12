قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد العاصفة الترابية .. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رجال كرة السلة بالأهلي يواجه نظيره بتروجيت

رحال سلة الاهلي
رحال سلة الاهلي
يمنى عبد الظاهر

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، اليوم الإثنين نظيره بتروجت ، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري السوبر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على صالة استاد القاهرة ، ويسعى الأهلي للفوز من أجل استعادة الانتصارات في البطولة.

وعقد لينوس جافريل، المدير الفني جلسة مع اللاعبين للتأكيد على خطة اللعب وبعض الجوانب التكتيكية، وطالبهم بالتركز في الملعب والالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

كان الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي قد خسر في الجولة الماضية أمام الاتحاد بنتيجة 81-69 في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي في الجزيرة.

الأهلي السلة رجال بالنادي الأهلي بطولة دوري السوبر لكرة السلة النادي الاهلي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

