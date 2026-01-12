رجال كرة السلة بالأهلي يواجه نظيره بتروجيت

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، اليوم الإثنين نظيره بتروجت ، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري السوبر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على صالة استاد القاهرة ، ويسعى الأهلي للفوز من أجل استعادة الانتصارات في البطولة.

وعقد لينوس جافريل، المدير الفني جلسة مع اللاعبين للتأكيد على خطة اللعب وبعض الجوانب التكتيكية، وطالبهم بالتركز في الملعب والالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

كان الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي قد خسر في الجولة الماضية أمام الاتحاد بنتيجة 81-69 في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي في الجزيرة.