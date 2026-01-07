الاتحاد السكندري يكشف تفاصيل إصابة لاعب كرة السلة أحمد عزب

أعلن نادي الاتحاد السكندري، التشخيص النهائي لإصابة أحمد عزب لاعب فريق كرة السلة للرجال في النادي.

وكشف الاتحاد السكندري انه عقب الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب ، والتي حددت بدقة نوع الإصابة ، تبيّن إصابته بارتخاء في الرباط الصليبي الأمامي، وتمزق من الدرجة الأولى في الرباط الخارجى للركبة.

كما أكدت التقارير الطبية الصادرة اليوم عدم حاجة اللاعب لإجراء أي عملية جراحية أو تدخل جراحي، على أن يغيب عن الملعب والتدريبات لمدة 6 أسابيع، مع إعادة الفحوصات الطبية عقب انتهاء البرنامج العلاجى للتأكد من جاهزيته للتدريبات.