الدفاع الجوي الروسي يدمر 45 طائرة مسيرة أوكرانية في 5 ساعات

دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية 45 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة من البلاد، وذلك من الساعة 3:00 مساءً إلى 8:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 23 فبراير.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قوات الدفاع الجوي دمرت 12 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم، و11 فوق إقليم كراسنودار، و8 فوق بحر آزوف، و7 فوق البحر الأسود، و6 فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة بريانسك.

وأوضحت الدفاع الروسية أن أربعة أشخاص أصيبوا في هجوم شنته طائرات مسيرة على مركبة من قبل مسلحين أوكرانيين في شيبكينو، بمقاطعة بيلجورود.

وقُتل مدني أمس في هجوم استهدفه طائرة مسيرة أوكرانية من طراز FPV على مركبة مدنية في قرية مالينوفكا بمدينة بيلغورود.