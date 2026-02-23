قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الرئيس عون: الميزان التجاري مع عمان بلغت قيمته نحو 100 مليون دولار

الرئيس عون يستقبل وفد مجلس رجال الأعمال اللبناني - العماني
الرئيس عون يستقبل وفد مجلس رجال الأعمال اللبناني - العماني
أ ش أ

اجتمع الرئيس اللبناني جوزيف عون مع وفد مجلس رجال الأعمال اللبناني- العماني برئاسة شادي مسعد، الذي أطلع الرئيس عون على نشاط المجلس منذ تأسيسه في عام 2014، والمساعي التي يبذلها لتقوية الميزان التجاري لمصلحة لبنان، وقال إن الميزان التجاري بلغت قيمته حوالي 100 مليون دولار، ولبنان يسهم بتقديم الكثير من المهام الاستشارية أيضا الى العمانيين.

وأشار شادي إلى أنه تم أيضا تأسيس اتحاد المجالس اللبنانية - الخليجية التي تضم المملكة العربية السعودية والإمارات، وغيرها من دول الخليج؛ بهدف العمل معاً لفتح مجالات اقتصادية أكثر للبنان.

من جهته، ثمَّن الرئيس عون، الجهود التي يقوم بها الوفد، وتقدير سلطنة عمان للشعب اللبناني، لافتاً إلى ما لمسه من ثقة خلال زيارته إلى سلطنة عمان من السلطان هيثم بن طارق والقيادة العمانية، بقدرة اللبنانيين على النهوض بوطنهم، وتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي.

