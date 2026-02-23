نائب محافظ الأقصر يبحث 38 طلبا وشكوى خلال لقاء "اليوم المفتوح"

عقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، لقاء اليوم المفتوح، الذي يعقد يوم الاثنين بصورة أسبوعية منتظمة بمقر قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر.

استهدف اللقاء الاستماع عن قرب لمطالب واحتياجات المواطنين، وذلك بحضور حسن عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات المعنيين ومديري المديريات الخدمية أو ممثليهم.

واستمع نائب محافظ الاقصر، خلال اللقاء إلى كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين وعددهم 38 طلبا وشكوى بخصوص طلبات تربية وتعليم وتموين ورعاية صحية ومياه شرب ومرافق وطلبات إسكان شعبي وتوفير فرص عمل إلى جانب توفير المساعدات لخدمات تكافل وكرامة وخدمات التضامن الاجتماعي.

وأكد نائب محافظ الأقصر، على ضرورة الدراسة الدقيقة والجدية لكافة الطلبات وإيجاد حلول قانونية ناجزة تلبي احتياجات المواطنين وفق الإمكانات المتاحة، وتكليف إدارة خدمة المواطنين بالمتابعة الجدية والمستمرة لكافة الطلبات والشكاوي مع كافة الجهات المعنية للرد السريع والعاجل على مقدمي الطلبات بما تم في مطالبهم والشكاوى الخاصة بهم لضمان الشفافية وبما يضمن حقوق المواطنين، وفقا لتعليمات محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة.