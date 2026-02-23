حصر وإزالة المطبات العشوائية في أحياء الأقصر

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه تم رصد قيام بعض المخالفين بعمل (٤) مطبات خرسانية غير قانونية بشارع متفرع من شارع طراد النيل بمنطقة الكرنك بحي شمال.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن المطبات العشوائية، كانت مبنية بالمونة الأسمنتية، وشكلت خطرا على حياة الأهالي كما أنها تشوه المظهر الجمالى والحضاري فضلاً عن مخالفتها لشروط السلامة المرورية والمواصفات القياسية للمطبات، وأنه علي الفور، تم تكليف أشرف سعد الدين مهدي رئيس حي شمال بإزالة المطبات بالتنسيق مع حملة المعدات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أكد رئيس مدينة الأقصر، أنه جار أعمال حصر المطبات العشوائية بكل حي كل في نطاق منطقته والقضاء عليها في المهد مع ضرورة تصميم المطبات وفقا للمواصفات الهندسية النموذجية، مؤكدا أنه يجب التصدي والقضاء بكل حزم على هذه السلوكيات السلبية الخاطئة التي تهدد السلامة العامة.