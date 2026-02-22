تموين الأقصر: خطة متكاملة لضبط الأسواق وتوفير السلع خلال شهر رمضان

أوضح المهندس عبد الرازق الصافي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن المديرية واصلت تنفيذ خطة موسعة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك خلال النصف الأول من فبراير 2026، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

وأكد الصافي أن المديرية تواصل انتظام صرف السلع التموينية والمقررات الشهرية، إلى جانب صرف سلع حرة بقيمة 321 ألف جنيه فارق نقاط خبز لـ15141 بطاقة تموينية، كما تم خلال النصف الأول من فبراير صرف نحو 40 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بمعدل يومي 2.6 مليون رغيف من خلال 309 مخابز بلدية، فضلاً عن توزيع 2145 طن دقيق مدعم عبر 549 مستودع دقيق على مستوى المحافظة.

في سياق متصل، وفى إطار تعزيز المعروض السلعي، أطلقت المديرية معارض “أهلاً رمضان”، وعددها 15 معرضًا رئيسيًا وفرعيًا بمختلف المراكز، بمشاركة مشروع “جمعيتي”، وفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، وعدد من السلاسل التجارية ومنافذ بيع “أمان” التابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب 150 محلًا تجاريًا، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بتخفيضات تتراوح بين 15% و30%، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري وتخفيف العبء عن المواطنين.

كما تم تشغيل 171 منفذًا ثابتًا ومتحركًا لضمان وصول السلع إلى القرى والنجوع، بالتوازي مع تفعيل منحة استثنائية بقيمة 400 جنيه للفئات الأولى بالرعاية تُصرف في صورة سلع تموينية خلال شهري مارس وأبريل، مع إخطار المستحقين عبر رسائل نصية أو بونات صرف الخبز لتيسير حصولهم على الدعم.

وعلى صعيد الرقابة، كثفت المديرية حملاتها التفتيشية على المخابز والأسواق والأنشطة التموينية المختلفة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 250 محضرًا تموينيًا متنوعًا، منها 72 مخالفة بالمخابز، و178 مخالفة بالأسواق، شملت ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبه، و2 طن سلع منتهية الصلاحية، و13 طن سلع بدون فواتير، وطن ونصف سكر ناقص الوزن، وطن مواد كيماوية بأحد المصانع غير المرخصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات وعرضها على جهات التحقيق المختصة.

وفيما يتعلق بالمواد البترولية والبوتاجاز، تم رصد انتظام العمل بمحطات الوقود وتوافر البنزين والسولار دون معوقات أو شكاوى، إلى جانب استمرار تشغيل مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بالطود وانتظام عمل المستودعات على مستوى المحافظة.

كما تم تعديل مواعيد تشغيل المخابز خلال شهر رمضان لتبدأ من السابعة أو الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، مع السماح لبعض المخابز بالعمل فترة مسائية حتى التاسعة مساءً لتوفير الخبز الطازج قبل الإفطار.

وفي إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين، تعاملت المديرية مع 25 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بنسبة إنجاز 100%، إضافة إلى متابعة الشكاوى المتعلقة بالبطاقات التموينية والمخابز ومستودعات البوتاجاز.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والغرف الفرعية بالإدارات التموينية لمتابعة الحالة التموينية لحظة بلحظة، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية وتحقيق الانضباط التمويني خلال الفترة المقبلة.