لقاء الخميسي طلبت الطلاق.. محمد عبد المنصف يوجه نصيحة للرجل.. فيديو

أكد حارس المرمى المعتزل محمد عبد المنصف، أن زوجته لقاء الخميسي، علمت بزواجه من الفنانة إيمان الزيدي، من أحد الأشخاص خلال حضورها مهرجان الجونة.

وأضاف محمد عبد المنصف، خلال حواره مع ياسمين الخطيب، أن لقاء قامت بمواجهته وأنه لم يكذب عليها لحظة سؤاله، وأوضح أنه لم يعلم من هي الشخصية التي قالت لـ لقاء خبر زواجه من إيمان.

لازم الراجل يكون هادئ

وأشار إلى أن لقاء بعد علمها بالخبر انهارت، وأصبحت الدنيا سوداء، وأن لقاء طلبت الطلاق، قائلا :"الرجل في هذه الفترة أو المرحلة يجب أن يكون هادئا جدا.. ولازم يعرف أن الست هتفضل تطلب الطلاق، لكن عليه أن يمر بهذه المرحلة".

وأوضح أنه ظل صابرا، وابتعد عن البيت لفترة طويلة، وظل يعمل على حل المشكلة، وأنه في فترة خلافه مع لقاء، طلبت إيمان الطلاق، وتم الطلاق، بعد المشكلات التي حدثت.

زوجتي الثانية الناس ظلموها

وكشف الكابتن محمد عبد المنصف عن طبيعة علاقته بزوجته الثانية إيمان بعد المنشور الذي نشرته بشأن طلاقها منه، مؤكدًا أن التواصل بينهما انقطع وأنه يحترم هدوءها وسكوتها.

وأوضح عبد المنصف أن المنشور كان نتيجة شعورها بالغضب، وأن إخوتها أوضحوا أن سبب نشره كان عصبية لحظية.

وذكر أنه لا علاقة له بالهجوم الذي تعرضت له، مؤكدًا: "هي اتظلمت من الناس ولكن مش مني أنا، مكنتش مبسوط لما أعرف إن في هجوم عليها لأنها ست كويسة ومحترمة جدًا وكانت تتحمل الكثير، وكانت قابلة للظروف، الناس استعجلوا وحكموا عليها، هي كانت بتحبني وأنا كنت بحبها".

وأشار إلى أنه بعد ارتباطهما دعَمها وابتعد بها عن العمل الفني، وأنها لم تكن ترغب في الاستمرار في الفن، فشجعها على اتخاذ قرارها بحرية.



حرمت أتزوج على لقاء الخميسي



وأكد الكابتن محمد عبد المنصف أن الزواج في حياته اقتصر على زوجتين فقط، هما لقاء وإيمان، موضحًا أنه بعد طلاقه من إيمان أقسم ألا يتزوج مرة أخرى على الفنانة لقاء الخميسي.

وقال، إن فترة زواجه لم تشهد صراعات، مؤكدًا أنها مرت بهدوء، وكانت مرحلة جيدة في حياته.