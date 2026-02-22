حرمت أتزوج على لقاء الخميسي .. أبرز تصريحات محمد عبد المنصف

حل الكابتن محمد عبد المنصف، ضيفا على برنامج ورا الشمس تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، وتحدث عن زواجه على الفنانة لقاء الخميسي، الذي أحدث ضجة مؤخرًا.

ونرصد في التقرير التالي، أبرز تصريحات محمد عبد المنصف، عن زواجه على لقاء الخميسي.

سبب إخفاء زواجه الثاني عن لقاء الخميسي

كشف الكابتن محمد عبد المنصف كواليس زواجه خلال 7 سنوات، مؤكدًا أنه حرص على مشاعر زوجته وحماية بيته طوال تلك الفترة.

وقال عبد المنصف، خلال لقائه في برنامج ورا الشمس تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب: "في ناس كتير بتعمل كده وبتتزوج وتخبي خوفًا على مشاعر الزوجة الأولى وبيحافظوا على البيت، صعب حد يفكر ويروح يقول لزوجته إنه هيتزوج عليها، مفيش واحدة هتقبل كده".

وأضاف: "ومقولتلهاش حرصًا على مشاعرها وبيتها، ومكنتش عايز يبقى في تصادم أو أخرّب بيتي، ربنا سترها معايا 7 سنين وماكنتش ببات برا البيت".

وأكد أنه خلال تلك السنوات لم يكن يخرج إلا مع مجموعة محددة من أصدقائه، ولم يذهب إلى أماكن كبيرة، قائلًا: "كنت حاسس أني مش غلط ودا الشرع والدين، ومكنتش عايز أذي مشاعرها".

زوجتي الثانية الناس ظلموها

كشف الكابتن محمد عبد المنصف عن طبيعة علاقته بزوجته الثانية إيمان بعد المنشور الذي نشرته بشأن طلاقها منه، مؤكدًا أن التواصل بينهما انقطع وأنه يحترم هدوءها وسكوتها.

وأوضح عبد المنصف، خلال لقائه في برنامج ورا الشمس تقديم ياسمين الخطيب، أن المنشور كان نتيجة شعورها بالغضب، وأن أخواتها أوضحوا أن سبب نشره كان عصبية لحظية.

وأضاف أنه لا علاقة له بالهجوم الذي تعرضت له، مؤكدًا: هي اتظلمت من الناس ولكن مش مني أنا، مكنتش مبسوط لما أعرف أن في هجوم عليها لأنها ست كويسة ومحترمة جدًا وكانت تتحمل الكثير، وكانت قابلة للظروف، الناس استعجلوا وحكموا عليها، هي كانت بتحبني وأنا كنت بحبها".

وأشار إلى أنه بعد ارتباطهما دعَمها وابتعد بها عن العمل الفني، وأنها لم تكن ترغب في الاستمرار في الفن، فشجعها على اتخاذ قرارها بحرية.

حرمت أتزوج على لقاء الخميسي

أكد الكابتن محمد عبد المنصف أن الزواج في حياته اقتصر على زوجتين فقط، هما لقاء وإيمان، موضحًا أنه بعد طلاقه من إيمان أقسم ألا يتزوج مرة أخرى على الفنانة لقاء الخميسي.

وقال عبد المنصف خلال لقائه في برنامج ورا الشمس تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، إن فترة زواجه لم تشهد صراعات، مؤكدًا أنها مرت بهدوء، وكانت مرحلة جيدة في حياته.

وأضاف أنه على المستوى المهني حقق خلالها بطولات ونجاحات في مشواره الكروي، مشيرًا إلى أنها كانت فترة موفقة في حياته الشخصية والعملية.