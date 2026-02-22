القصف لا يتوقف.. استشهاد فلسطينية برصاص جيش الاحتلال شمال غزة

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، باستشهاد فلسطينية برصاص جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل فلسطيني عبر خط وقف إطلاق النار في غزة شمال القطاع.

ووفقًا لجيش الاحتلال عبر الشخص الفلسطيني الخط الأصفر واقترب من جنود اللواء الشمالي التابع لفرقة غزة "بطريقة شكلت تهديدًا مباشرًا"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,070 شهيدا، و171,738 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية وحتى اللحظة: شهيد، و10 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.