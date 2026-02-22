نيويورك تايمز: أي هجوم على إيران سيكون أكثر تعقيدا وكلفة من عملية فنزويلا

حذرت صحيفة نيويورك تايمز من أن أي هجوم عسكري محتمل على إيران سيكون أكثر تعقيداً وكلفة من العملية الأمريكية في فنزويلا، في ظل تصاعد التوترات وحشد واشنطن قواتها في الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات متعددة تجاه طهران، غير أن خبراء يرون أن المسار العسكري لن يكون “سريعاً أو نظيفاً”، بل قد يجر الولايات المتحدة إلى صراع ممتد.



ونقلت عن علي واعظ من “المجموعة الدولية للأزمات” قوله إنه لا يوجد خيار عسكري منخفض المخاطر في الحالة الإيرانية، محذراً من احتمال سقوط قتلى أميركيين، وهو ما يضع حسابات سياسية معقدة أمام الإدارة، خصوصاً في عام انتخابي.

استهداف القواعد الأمريكية



وبينت الصحيفة أن إيران تمتلك واحدة من أكبر الترسانات الصاروخية في المنطقة، إلى جانب قدرات متقدمة في الطائرات المسيّرة والأسلحة المضادة للسفن، ما يمنحها القدرة على استهداف قواعد أمريكية وحلفاء واشنطن في نطاق واسع.



كما لفتت سنام فاكيلي من مركز تشاتام هاوس إلى أن طهران تعتمد استراتيجية “التصعيد المتعدد الساحات”، عبر شبكة حلفائها الإقليميين، وبينهم حزب الله، ما قد يوسع دائرة المواجهة ويزيد كلفتها.



وخلص التقرير إلى أن المشهد الإيراني يختلف جذرياً عن فنزويلا، حيث أُلقي القبض على الرئيس نيكولاس مادورو في عملية خاطفة، مؤكداً أن بنية النظام في طهران، بقيادة المرشد علي خامنئي، تجعل أي محاولة مماثلة أكثر تعقيداً ومحفوفة بالمخاطر.

وفي السياق ذاته ، أكد توم واريك، نائب مساعد وزير الأمن الداخلي الأمريكي السابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتخذ قراراته بشكل فردي، مشيرًا إلى أن احتمالات توجيه ضربة عسكرية لإيران لا تزال غير محسومة، وسط تباين الآراء داخل الدوائر السياسية في واشنطن.

وفي مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح واريك أن ترامب "لا يستمع إلى أحد، بل يستمع إلى نفسه فقط"، مضيفًا أنه يميل إلى التفكير منفردًا قبل الوصول إلى قرارات قد تخدم أحيانًا مصالحه الشخصية والسياسية.

وأشار إلى أنه في عام 2020 اتخذ ترامب قرارًا بمهاجمة إيران قبل أن يتراجع عنه لاحقًا، ما يعكس عدم وضوح موقفه النهائي في مثل هذه الملفات الحساسة.

وحول طبيعة أي تحرك عسكري محتمل، رجّح واريك أنه في حال أقدم ترامب على خطوة عسكرية، فإنها ستكون "محدودة للغاية"، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي لم يحسم أمره بعد.

وفيما يتعلق بإمكانية وقوع هجوم أمريكي خلال الساعات أو الأيام المقبلة، استبعد واريك عودة الحشود العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة إلى الولايات المتحدة دون تحقيق تقدم سياسي أو إبرام اتفاق مع إيران.

وأضاف أن ترامب يسعى إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على طهران، بالتوازي مع محاولة تحقيق إنجاز دبلوماسي، مشددًا على أن اللجوء إلى الخيار العسكري يظل مطروحًا فقط في حال فشل المفاوضات.