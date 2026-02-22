قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
حاول الانتـ.ـحار.. شقيق ضحية واقعة ميت عاصم: أخويا منهار نفسيا.. وعايزين حقه
تارا عماد تلاحق عباس الريس وتدخل منزله بمسلسل إفراج
ادعى معرفته بضابط شرطة.. نصاب يستولى على أموال الأجانب بالبلاد
كنوز قبة الهواء.. الكشف عن مقابر صخرية و160 آنية أثرية نادرة بأسوان
مخدرات وسلاح بـ120 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط |صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيويورك تايمز: أي هجوم على إيران سيكون أكثر تعقيدا وكلفة من عملية فنزويلا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

حذرت صحيفة نيويورك تايمز من أن أي هجوم عسكري محتمل على إيران سيكون أكثر تعقيداً وكلفة من العملية الأمريكية في فنزويلا، في ظل تصاعد التوترات وحشد واشنطن قواتها في الشرق الأوسط.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات متعددة تجاه طهران، غير أن خبراء يرون أن المسار العسكري لن يكون “سريعاً أو نظيفاً”، بل قد يجر الولايات المتحدة إلى صراع ممتد.


ونقلت عن علي واعظ من “المجموعة الدولية للأزمات” قوله إنه لا يوجد خيار عسكري منخفض المخاطر في الحالة الإيرانية، محذراً من احتمال سقوط قتلى أميركيين، وهو ما يضع حسابات سياسية معقدة أمام الإدارة، خصوصاً في عام انتخابي.

 استهداف القواعد الأمريكية


وبينت الصحيفة أن إيران تمتلك واحدة من أكبر الترسانات الصاروخية في المنطقة، إلى جانب قدرات متقدمة في الطائرات المسيّرة والأسلحة المضادة للسفن، ما يمنحها القدرة على استهداف قواعد أمريكية وحلفاء واشنطن في نطاق واسع.


كما لفتت سنام فاكيلي من مركز تشاتام هاوس إلى أن طهران تعتمد استراتيجية “التصعيد المتعدد الساحات”، عبر شبكة حلفائها الإقليميين، وبينهم حزب الله، ما قد يوسع دائرة المواجهة ويزيد كلفتها.


وخلص التقرير إلى أن المشهد الإيراني يختلف جذرياً عن فنزويلا، حيث أُلقي القبض على الرئيس نيكولاس مادورو في عملية خاطفة، مؤكداً أن بنية النظام في طهران، بقيادة المرشد علي خامنئي، تجعل أي محاولة مماثلة أكثر تعقيداً ومحفوفة بالمخاطر.

وفي السياق ذاته ، أكد توم واريك، نائب مساعد وزير الأمن الداخلي الأمريكي السابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتخذ قراراته بشكل فردي، مشيرًا إلى أن احتمالات توجيه ضربة عسكرية لإيران لا تزال غير محسومة، وسط تباين الآراء داخل الدوائر السياسية في واشنطن.

وفي مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح واريك أن ترامب "لا يستمع إلى أحد، بل يستمع إلى نفسه فقط"، مضيفًا أنه يميل إلى التفكير منفردًا قبل الوصول إلى قرارات قد تخدم أحيانًا مصالحه الشخصية والسياسية.

وأشار إلى أنه في عام 2020 اتخذ ترامب قرارًا بمهاجمة إيران قبل أن يتراجع عنه لاحقًا، ما يعكس عدم وضوح موقفه النهائي في مثل هذه الملفات الحساسة.

وحول طبيعة أي تحرك عسكري محتمل، رجّح واريك أنه في حال أقدم ترامب على خطوة عسكرية، فإنها ستكون "محدودة للغاية"، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي لم يحسم أمره بعد.

وفيما يتعلق بإمكانية وقوع هجوم أمريكي خلال الساعات أو الأيام المقبلة، استبعد واريك عودة الحشود العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة إلى الولايات المتحدة دون تحقيق تقدم سياسي أو إبرام اتفاق مع إيران.

وأضاف أن ترامب يسعى إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على طهران، بالتوازي مع محاولة تحقيق إنجاز دبلوماسي، مشددًا على أن اللجوء إلى الخيار العسكري يظل مطروحًا فقط في حال فشل المفاوضات.

هجوم عسكري إيران فنزويلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ترشيحاتنا

جانب من توقيع البروتوكول

​المعاهد الأزهرية في فلسطين توقِّع مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل مبنى معهد الأزهر بغزة

إطلاق ملتقى الفكر الإسلامي الدولي من مسجد الإمام الحسين بحضور نخبة من علماء العالم وآلاف الطلاب

إطلاق ملتقى الفكر الإسلامي الدولي من مسجد الإمام الحسين بحضور نخبة من علماء العالم وآلاف الطلاب

أمين البحوث الإسلامية

الدكتور محمد الجندي: تعامل المسلمين مع القرآن يجب أن يقوم على الخشوع والتعظيم

بالصور

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد