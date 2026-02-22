قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الوزراء: تقييم أداء المحافظين يركز على الخدمات والتعديات الزراعية ورضا المواطنين
الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس البرلمان التركي: الحرب على إيران ستكون كارثة على المنطقة

رئيس البرلمان التركي
رئيس البرلمان التركي
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس البرلمان التركي، قال إن الحرب على إيران ستكون كارثة على المنطقة بأسرها.


وأضاف رئيس البرلمان التركي، أن أنقرة ستستخدم كل إمكاناتها لمنع أي هجوم على إيران.

ويدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوم عسكري كبير ثانٍ على إيران في أقل من عام، يحذر الديمقراطيون في الكونجرس الرئيس، المعروف بتجاوزه حدود سلطته التنفيذية، من شن حرب من جانب واحد على الدولة الشرق أوسطية.

قالت النائبة الديمقراطية عن ولاية فلوريدا، ديبي واسرمان شولتز، يوم السبت، إن على ترامب "التشاور مع الكونجرس" وتقديم حجج واضحة تبيّن لماذا تشكل إيران تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة يستدعي تدخلًا عسكريًا أمريكيًا.

وأشارت إلى أن الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش سعى للحصول على تفويض من الكونجرس قبل أن يأمر بغزو العراق عام 2003.

وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان يوم الجمعة، إن إدارة ترامب لم توضح استراتيجيتها أو أهدافها، ولم تطلب موافقة الكونجرس، في الوقت الذي تدرس فيه شن حملة عسكرية ضد إيران.

وأضاف شومر: "يملك الكونجرس وحده سلطة إعلان الحرب. يجب علينا تطبيق قانون صلاحيات الحرب وإلزام هذه الإدارة بالتشاور مع الكونجرس وشرح الأهداف للشعب الأمريكي، وتوضيح الأسباب التي تدفعه إلى تعريض المزيد من الأرواح الأمريكية للخطر".

البرلمان التركي رئيس البرلمان التركي القاهرة الإخبارية إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

أخطاء في السحور

احذر.. 3 أخطاء في السحور تخالف سنة النبي وأحدها يبطل الصيام

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

أحمد موسى

ليه الحكم محمد معروف .. طلب عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف تشارك في فعالية دعوية بعنوان «المحبة وأثرها على النفس والمجتمع» بحي الخليفة

وزارة الأوقاف تشارك في فعالية دعوية بعنوان «المحبة وأثرها على النفس والمجتمع» بحي الخليفة

الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضيفًا على بودكاست ملتقى الفكر الإسلامي في ثوبه الجديد بمسجد الإمام الحسين

الدكتور أحمد نبوي ضيفًا على بودكاست ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الإمام الحسين

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

بالصور

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد