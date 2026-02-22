قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام
السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام
حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان
ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026
الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري
خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ
أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات
عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي
برلماني ينتقد نسب تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية
هل يجوز تأخير الفطر وترك السحور لكسر الشهوة؟.. الإفتاء تجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري

ترامب
ترامب
محمد على

بينما يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوم عسكري كبير ثانٍ على إيران في أقل من عام، يحذر الديمقراطيون في الكونجرس الرئيس، المعروف بتجاوزه حدود سلطته التنفيذية، من شن حرب من جانب واحد على الدولة الشرق أوسطية.

قالت النائبة الديمقراطية عن ولاية فلوريدا، ديبي واسرمان شولتز، يوم السبت، إن على ترامب "التشاور مع الكونجرس" وتقديم حجج واضحة تبيّن لماذا تشكل إيران تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة يستدعي تدخلًا عسكريًا أمريكيًا.

وأشارت إلى أن الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش سعى للحصول على تفويض من الكونجرس قبل أن يأمر بغزو العراق عام 2003.

وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان يوم الجمعة، إن إدارة ترامب لم توضح استراتيجيتها أو أهدافها، ولم تطلب موافقة الكونجرس، في الوقت الذي تدرس فيه شن حملة عسكرية ضد إيران.

وأضاف شومر: "يملك الكونجرس وحده سلطة إعلان الحرب. يجب علينا تطبيق قانون صلاحيات الحرب وإلزام هذه الإدارة بالتشاور مع الكونجرس وشرح الأهداف للشعب الأمريكي، وتوضيح الأسباب التي تدفعه إلى تعريض المزيد من الأرواح الأمريكية للخطر".

غزو الولايات المتحدة للعراق الرئيس الأمريكي ترامب دونالد ترامب الكونجرس سلطة إعلان الحرب

