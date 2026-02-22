الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري

بينما يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوم عسكري كبير ثانٍ على إيران في أقل من عام، يحذر الديمقراطيون في الكونجرس الرئيس، المعروف بتجاوزه حدود سلطته التنفيذية، من شن حرب من جانب واحد على الدولة الشرق أوسطية.

قالت النائبة الديمقراطية عن ولاية فلوريدا، ديبي واسرمان شولتز، يوم السبت، إن على ترامب "التشاور مع الكونجرس" وتقديم حجج واضحة تبيّن لماذا تشكل إيران تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة يستدعي تدخلًا عسكريًا أمريكيًا.

وأشارت إلى أن الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش سعى للحصول على تفويض من الكونجرس قبل أن يأمر بغزو العراق عام 2003.

وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان يوم الجمعة، إن إدارة ترامب لم توضح استراتيجيتها أو أهدافها، ولم تطلب موافقة الكونجرس، في الوقت الذي تدرس فيه شن حملة عسكرية ضد إيران.

وأضاف شومر: "يملك الكونجرس وحده سلطة إعلان الحرب. يجب علينا تطبيق قانون صلاحيات الحرب وإلزام هذه الإدارة بالتشاور مع الكونجرس وشرح الأهداف للشعب الأمريكي، وتوضيح الأسباب التي تدفعه إلى تعريض المزيد من الأرواح الأمريكية للخطر".