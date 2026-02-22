5 غيابات في الأهلي قبل مواجهة سموحة بالدوري المصري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية مع منافسه سموحة غدا الأثنين ضمن منافسات الدولة ال19 من بطولة الدوري المصري.

ويعاني الأهلي من غياب 5 لاعبين خلال مواجهة سموحة وهم محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، ومحمود الجزار للإصابة، كما يغيب مروان عطية وياسر إبراهيم لتراكم الإنذارات.

ويفقد الأهلي جهود كل من ياسر إبراهيم ومروان عطية بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الجونة الماضية.

كما يفقد الفريق جهود عمرو الجزار المدافع الوافد من فريق البنك الأهلي، بداعى الإصابة، فيما تبدو فرص محمود حسن تريزيجيه وأحمد السيد زيزو صعبة فى اللحاق بالمباراة وسوف يخضعان لفحص طبى على هامش مران الفريق الأحمر اليوم لتحديد موعد مشاركتهما فى التدريبات.

ولم تتوقف معاناة الفريق عند هذا الحد ولكن يعانى محمد هانى الظهير الأيمن الإرهاق الشديد ولكن ليس هناك مجال للدفع بأحمد عيد فى مواجهة سموحة المقبلة، كما يواجه الفريق حالة من الإرهاق الشديد التى تضرب الصفوف بقوة نظرا لضغط المباريات واللعب كل ثلاثة أيام.

ويخضع عمرو الجزار لبرنامج علاجى بسبب الإصابة