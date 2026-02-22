قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث الوزراء: تقييم أداء المحافظين يركز على الخدمات والتعديات الزراعية ورضا المواطنين
الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
5 غيابات في الأهلي قبل مواجهة سموحة بالدوري المصري

عبدالله هشام

يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية مع منافسه سموحة غدا الأثنين ضمن منافسات الدولة ال19 من بطولة الدوري المصري.

ويعاني الأهلي من غياب 5 لاعبين خلال مواجهة سموحة وهم محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، ومحمود الجزار للإصابة، كما يغيب مروان عطية وياسر إبراهيم لتراكم الإنذارات.

ويفقد الأهلي جهود كل من ياسر إبراهيم ومروان عطية بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الجونة الماضية.

كما يفقد الفريق جهود عمرو الجزار المدافع الوافد من فريق البنك الأهلي، بداعى الإصابة، فيما تبدو فرص محمود حسن تريزيجيه وأحمد السيد زيزو صعبة فى اللحاق بالمباراة وسوف يخضعان لفحص طبى على هامش مران الفريق الأحمر اليوم لتحديد موعد مشاركتهما فى التدريبات.

ولم تتوقف معاناة الفريق عند هذا الحد ولكن يعانى محمد هانى الظهير الأيمن الإرهاق الشديد ولكن ليس هناك مجال للدفع بأحمد عيد فى مواجهة سموحة المقبلة، كما يواجه الفريق حالة من الإرهاق الشديد التى تضرب الصفوف بقوة نظرا لضغط المباريات واللعب كل ثلاثة أيام.

ويخضع عمرو الجزار لبرنامج علاجى بسبب الإصابة

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

أخطاء في السحور

احذر.. 3 أخطاء في السحور تخالف سنة النبي وأحدها يبطل الصيام

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

أحمد موسى

ليه الحكم محمد معروف .. طلب عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا

وزارة الأوقاف تشارك في فعالية دعوية بعنوان «المحبة وأثرها على النفس والمجتمع» بحي الخليفة

وزارة الأوقاف تشارك في فعالية دعوية بعنوان «المحبة وأثرها على النفس والمجتمع» بحي الخليفة

الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضيفًا على بودكاست ملتقى الفكر الإسلامي في ثوبه الجديد بمسجد الإمام الحسين

الدكتور أحمد نبوي ضيفًا على بودكاست ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الإمام الحسين

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

